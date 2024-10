Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024: Ποια είναι η Νοτιοκορεάτισσα Χαν Γκανγκ που επελέγη

Η Νοτιοκορεάτισσα συγγραφέας Χαν Γκανγκ τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας «για την έντονη ποιητική της πεζογραφία που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και εκθέτει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής», σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής.

H Σουηδική Ακαδημία που απονέμει το βραβείο, ανακοίνωσε ότι συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 11 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (1,1 εκατ. δολάρια).

Newly awarded literature laureate Han Kang’s work is characterised by this double exposure of pain, a correspondence between mental and physical torment with close connections to Eastern thinking.



Νόμπελ Λογοτεχνίας 2024: Ποια είναι η Χαν Γκανγκ

Η Χαν Γκανγκ, από τις δημοφιλέστερες λογοτεχνικές φωνές της Άπω Ανατολής και η πιο διάσημη συγγραφέας της σημερινής Νότιας Κορέας, γεννήθηκε το 1970 στη νοτιοκορεάτικη πόλη Γκουανγκγού. Σε ηλικία εννέα ετών, μετακόμισε με την οικογένειά της στη Σεούλ. Προέρχεται από λογοτεχνικό υπόβαθρο, με τον πατέρα της να είναι φημισμένος μυθιστοριογράφος.

In her oeuvre, 2024 literature laureate Han Kang confronts historical traumas and invisible sets of rules and, in each of her works, exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her… pic.twitter.com/iS5KsU7GtM — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

In the novel 소년이 온다 (2014; ‘Human Acts’, 2016), Han Kang – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – employs as her political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed… pic.twitter.com/0LjY9tcxIV — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

Τα βιβλία της στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Είναι η συγγραφέας των έργων «Η Χορτοφάγος» και «Μάθημα Ελληνικών», μεταξύ άλλων. Παράλληλα με τη συγγραφή της, έχει αφοσιωθεί και στην τέχνη και τη μουσική, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε όλη τη λογοτεχνική της παραγωγή. «Μια ασυνήθιστη, αναπάντεχη αναγνωστική εμπειρία» έχει γράψει ο Guardian για τη «Χορτοφάγο».

2024 #NobelPrize laureate Han Kang’s major international breakthrough came with the novel 채식주의자 (2007; ‘The Vegetarian’, 2015). Written in three parts, the book portrays the violent consequences that ensue when its protagonist Yeong-hye refuses to submit to the norms of food… pic.twitter.com/uMnmnpn3NT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

한 강 Han Kang – awarded the 2024 #NobelPrize in Literature – was born in 1970 in the South Korean city of Gwangju before, at the age of nine, moving with her family to Seoul. She comes from a literary background, her father being a reputed novelist. Alongside her writing, she… pic.twitter.com/i5CaSNGYkp — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024

Στα έργα της, όπως επισημαίνει η Σουηδική Ακαδημία, η Χαν Γκανγκ ασχολείται με το πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή και τα τραύματα που μπορεί να κουβαλούν η ψυχή και το πνεύμα, αντιμετωπίζοντας «αόρατα σύνολα κανόνων». Έχει μια μοναδική επίγνωση των δεσμών μεταξύ σώματος και ψυχής ενώ με το ποιητικό και πειραματικό της ύφος καινοτομεί στη σύγχρονη πεζογραφία.

Ξεκίνησε την καριέρα της το 1993 με τη δημοσίευση ορισμένων ποιημάτων στο περιοδικό «Λογοτεχνία και κοινωνία». Το ντεμπούτο της στην πεζογραφία έγινε το 1995 με τη συλλογή διηγημάτων «Love of Yeosu» ενώ αμέσως μετά ακολούθησαν πολλά άλλα πεζογραφικά έργα, τόσο μυθιστορήματα όσο και διηγήματα.