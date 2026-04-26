Νικολάς Μαδούρο: Οι ΗΠΑ έδωσαν το «πράσινο φως» στη Βενεζουέλα για την πληρωμή της υπεράσπισής του

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να επιτρέψουν στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, να χρηματοδοτήσει τη νομική υπεράσπιση του Νικολάς Μαδούρο, βάζοντας τέλος σε μια νομική αντιπαράθεση που επηρέαζε την υπόθεση για εβδομάδες.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και οι δικηγόροι του Νικολάς Μαδούρο, ενημέρωσαν τον δικαστή με κοινή επιστολή ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συμφώνησε να τροποποιήσει σχετική άδεια, ώστε να επιτρέπονται πληρωμές προς τους δικηγόρους του ίδιου και της συζύγου του, η οποία επίσης αντιμετωπίζει κατηγορίες, χωρίς να παραβιάζονται οι αμερικανικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται πως και οι δύο, έχουν δηλώσει αθώοι για κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα.

Σύμφωνα με την επιστολή, η νέα άδεια επιτρέπει την πληρωμή της υπεράσπισης υπό συγκεκριμένους όρους, με χρήματα που θα είναι διαθέσιμα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά τις 5 Μαρτίου 2026.

Τόσο ο Μαδούρο όσο και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τελούν υπό αμερικανικές κυρώσεις, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληρωμή απαιτεί ειδική άδεια από το αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Οικονομικών.

ΗΠΑ: Συμφωνία για τη χρηματοδότηση της νομικής υπεράσπισης του Μαδούρο

Νωρίτερα, ο δικηγόρος του Μαδούρο είχε δηλώσει ότι οι αρχές είχαν αρχικά εγκρίνει, αλλά στη συνέχεια ακύρωσαν, άδεια πληρωμής των νομικών εξόδων.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν αυτή την εξέλιξη «διοικητικό λάθος» και υποστήριξαν ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προσωπικά του χρήματα. Ωστόσο, η υπεράσπιση αντέτεινε ότι αυτό παραβιάζει το συνταγματικό του δικαίωμα σε δίκαιη υπεράσπιση, τονίζοντας ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους.

Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει ακόμη και την απόρριψη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρεμπόδιζε την προετοιμασία της υπεράσπισης, σε κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Μαδούρο ότι «λεηλάτησε τον πλούτο της Βενεζουέλας» και υποστήριξαν ότι οι κυρώσεις αποτελούν εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.

Τέλος, η υπεράσπιση έχει προαναγγείλει ότι θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψης του Μαδούρο, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει ασυλία για πράξεις που φέρεται να έγιναν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Με πληροφορίες από CNN

