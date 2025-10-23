ΔΙΕΘΝΗ
Νικολά Σαρκοζί: Ανακρίθηκαν τρεις κρατούμενοι για τις απειλές εναντίον του - Τι δείχνει το βίντεο από τη φυλακή

«Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια» ακούγεται να λένε στο βίντεο - Κατασχέθηκαν και δύο κινητά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: EPA
Απειλές εναντίον του δέχεται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ο οποίος μπήκε στη φυλακή του Παρισιού Λα Σαντέ πριν από δύο ημέρες.

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού Λα Σαντέ ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρονται να απείλησαν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να τους εμφανίζει να τον απειλούν και να τον προπηλακίζουν κατά την είσοδό του στη φυλακή, μετέδωσαν αρκετά γαλλικά δίκτυα επικαλούμενα το γραφείο του εισαγγελέα.

«Θα πάρουμε εκδίκηση για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σαρκοζί, τα ξέρουμε όλα. Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Το οπτικό υλικό φέρεται ότι ελήφθη από κρατούμενο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Καταδικάστηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε βρεθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Νικολά Σαρκοζί: Υπό προστασία στη φυλακή

Ο πρώην αρχηγός του κράτους της Γαλλίας έχει στη διάθεσή του «μια ομάδα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτή η ομάδα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο την ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές, «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Η ομάδα αυτή θα παραμείνει στη θέση της «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, προσθέτοντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους».

Tags

