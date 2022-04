Νιγηρία: Πάνω από 100 νεκροί μετά από έκρηξη σε παράνομη αποθήκη πετρελαίου

Τραγωδία στην πολιτεία Ρίβερς της Νιγηρίας μετά από έκρηξη σε παράνομη αποθήκη διύλισης πετρελαίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της τοπικής κυβέρνησης και τη ΜΚΟ Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να χάσουν τη ζωή τους περισσότερα από 100 άτομα.

«Η φωτιά ξέσπασε σε έναν παράνομο χώρο αποθήκευσης καύσιμων και είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 100 άνθρωποι να καούν σε σημείο που να μην αναγνωρίζονται» είπε ο επίτροπος της πολιτείας για πετρελαϊκούς πόρους Γκουντλάκ Όπια.

