ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

New York Times: Μηνύουν την εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι για νομικά έξοδα από την απορριφθείσα αγωγή δυσφήμισης

Η εφημερίδα ζητά από την εταιρεία παραγωγής του ηθοποιού αποζημιώσεις που σχετίζονται με την αγωγή, η οποία απορρίφθηκε τον Ιούνιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
New York Times: Μηνύουν την εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι για νομικά έξοδα από την απορριφθείσα αγωγή δυσφήμισης Facebook Twitter
Φωτ.: IMDB
0

Οι New York Times μήνυσαν την εταιρεία παραγωγής του Τζάστιν Μπαλντόνι, για τα έξοδα που συνδέονται με την αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει εναντίον της εφημερίδας, η οποία και απορρίφθηκε.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε την Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αυτή η τελευταία κίνηση έχει ως στόχο να «ανακτήσει τα κόστη, τα έξοδα και τις αμοιβές που ανέλαβαν οι NYT στην υπεράσπιση της αγωγής δυσφήμισης που κατέθεσαν η Wayfarer και τα συνδεδεμένα με τον Μπαλντόνι μέρη της εταιρείας Wayfarer Studios LLC, η οποία αναφέρεται ως μοναδικός εναγόμενος».

Αναλυτικότερα, οι New York Times ζητούν «αποζημιώσεις αποκατάστασης και ποινικές αποζημιώσεις εναντίον των εναγόντων που, όπως η Wayfarer, ξεκινούν ή συνεχίζουν αβάσιμες νομικές διεκδικήσεις με σκοπό "διακωμώδηση, εκφοβισμό, τιμωρία ή κακόβουλη παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης του λόγου"», σύμφωνα με την καταγγελία, η οποία επίσης αναφέρει ότι τα έξοδα ξεπερνούν τις 150.000 δολάρια.

Στον απόηχο των παραπάνω, ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, δήλωσε στο Deadline την Τετάρτη ότι: «νίκη, ήττα ή ισοπαλία, αρνούμαστε να υποκύψουμε σε ισχυρούς παράγοντες ακόμα και μπροστά σε φαινομενικά αδύνατες πιθανότητες». Συνεχίζουμε να στεκόμαστε όρθιοι για έναν λόγο: την αναζήτηση της αλήθειας, απέναντι σε γίγαντες. Η απροθυμία μας να διαπραγματευτούμε τις αξίες μας, ανεξαρτήτως πιθανοτήτων ή αποτελέσματος, αντικατοπτρίζει μια απλή πεποίθηση ότι το να υπερασπίζεσαι την αλήθεια και το σωστό έχει σημασία. Αν οι τρέχοντες νόμοι προστατεύουν με αυτόν τον τρόπο τα μέσα ενημέρωσης, ίσως πρέπει εμείς να πυροδοτήσουμε αυτή την αλλαγή», συμπλήρωσε.

Σε ένα σημαντικό πλήγμα για τον 41χρονο ηθοποιό, η αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει εναντίον της Μπλέικ Λάιβλι, καθώς και η αγωγή του εναντίον των Times, απορρίφθηκαν όλες από τον δικαστή Λιούις Τζ. Λίμαν στις 9 Ιουνίου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός συμφώνησε να αποσύρει δύο από τις κατηγορίες της εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, σε μια κίνηση που η νομική της ομάδα περιέγραψε ως «ρουτίνα στη διαδικασία της δίκης» για «απλοποίηση και εστίαση» της υπόθεσης.

Η δίκη κατά την οποία και οι δύο αναμένεται να καταθέσουν, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση Μπαλντόνι - Λάιβλι: «Βρείτε τα», τους είπε δικαστής για μέρος των καταγγελιών 

Διεθνή / Υπόθεση Μπαλντόνι - Λάιβλι: «Βρείτε τα», τους είπε δικαστής για μέρος των καταγγελιών 

Ο Μπαλντόνι ζητά ιατρικά αρχεία που να τεκμηριώνουν κατηγορίες της Λάιβλι, εκείνη αρνείται να τα δώσει και θέλει να αποσύρει τις συγκεκριμένες καταγγελίες - κάτι που όμως, της αρνήθηκε ο δικαστής
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Διεθνή / Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Η εταιρεία ανέφερε ότι η «παγκόσμια επιρροή της γαλλικής μόδας» καθιστά τη χώρα «φυσική επιλογή» για να δοκιμαστεί η μετάβαση από τον αποκλειστικά ψηφιακό κόσμο στο φυσικό λιανεμπόριο
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

Διεθνή / Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών
LIFO NEWSROOM
Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Διεθνή / Υπερτουρισμός στην Ιαπωνία: Όταν οι επισκέπτες ξεπερνούν τους ντόπιους

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει υπερτουρισμό σε περιοχές όπως Kamakura, Κιότο και Οσάκα, με ντόπιους να ανησυχούν για συνωστισμό, αυξημένες τιμές και τουριστική συμπεριφορά - Οι ειδικοί προτείνουν μέτρα για ισορροπία και καλύτερη κατανομή των επισκεπτών
LIFO NEWSROOM
Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Διεθνή / Shutdown στις ΗΠΑ: Γιατί δεν βρίσκουν λύση Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί - Ποιοι θα πληρώσουν το τίμημα

Το πρώτο κυβερνητικό shutdown εδώ και επτά χρόνια βυθίζει τις ΗΠΑ σε κρίση - Μέχρι και 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι κινδυνεύουν με αναστολές ή απολύσεις, ενώ η αμερικανική οικονομία απειλείται με ζημιά δισεκατομμυρίων
LIFO NEWSROOM
Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Διεθνή / Boracay: Η Γαλλία αναχαίτισε ρωσικό δεξαμενόπλοιο-«φάντασμα» που προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη

Γαλλικές δυνάμεις ανέβηκαν σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο της «σκιώδους αρμάδας», που φέρεται να συνδέεται με μυστηριώδη drones τα οποία παρέλυσαν αεροδρόμια στη Δανία. Πώς συνδέεται η υπόθεση με τον «υβριδικό πόλεμο» στην Ευρώπη;
LIFO NEWSROOM
 
 