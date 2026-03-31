Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στο Ιράν δεν έχει τελειώσει. Αργά ή γρήγορα το καθεστώς θα καταρρεύσει»

Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως η Τεχεράνη θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο, ωστόσο ζητά πρώτα εγγυήσεις

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να συντρίβει το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πως ο πόλεμος που ξεκίνησε πριν από έναν μήνα με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν «δεν έχει τελειώσει».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει… Θα εξακολουθήσουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς, θα ενισχύσουμε τις ζώνες ασφαλείας γύρω μας και θα επιτύχουμε τους στόχους μας», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων σε Γάζα, Συρία και Λίβανο.

«Αργά ή γρήγορα» το ιρανικό καθεστώς θα καταρρεύσει, υποσχέθηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι το Ιράν είχε επενδύσει σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας πως η επένδυση αυτή «εξανεμίστηκε».

Σημείωσε επίσης πως το Ισραήλ σφυρηλατεί «νέες συμμαχίες» με χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της ιρανικής απειλής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. «Σύντομα θα είμαι σε θέση να σας πω περισσότερα σχετικά με αυτές τις σημαντικές συμφωνίες», είπε.

Πεζεσκιάν: «Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά ζητά εγγυήσεις»

Ο Νετανιάχου έκανε αυτά τα σχόλια σε τηλεοπτικό μήνυμα, την παραμονή του εβραϊκού Πάσχα, λίγες ώρες αφότου ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυσε πως η Τεχεράνη επιθυμεί να «βάλει τέλος στον πόλεμο» όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη των επιθέσεων» εναντίον της χώρας του.

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν, το οποίο απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων στις γειτονικές χώρες του Κόλπου. Ο Λίβανος και το Ιράκ έχουν επίσης συρθεί στον πόλεμο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel, Ynet

Διεθνή / Γιατί ο Νετανιάχου ελπίζει ότι η καταστροφή του Ιράν θα αναβαθμίσει την εικόνα του;

Η πλειονότητα των Ισραηλινών συνεχίζει να στηρίζει τον πόλεμο, ενώ όπως όλα δείχνουν, η πολιτική και προσωπική τύχη του πρωθυπουργού εξαρτάται από την έκβαση της σύγκρουσης
