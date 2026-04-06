Νέο μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χτυπούν όλο και πιο δυνατά τα τύμπανα του πολέμου»

«Ο εχθρός δηλώνει απερίσκεπτα ότι θέλει να γυρίσει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή», τόνισε σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης

The LiFO team
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ περιτριγυρισμένος από πλήθος / Getty Images
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε νέο μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, μετά τις έντονες και επίμονες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, για όσα θα συμβούν στην Τεχεράνη, εάν μετά την αυριανή προθεσμία δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Στη νέα του δήλωση, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια εμφάνιση, καταδικάζει τις ενέργειες «του εχθρού» για τις συνεχείς επιθέσεις τους εναντίον υποδομών πολιτών στο Ιράν. «Ο εχθρός δηλώνει απερίσκεπτα ότι θέλει να γυρίσει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή», σχολίασε.

Και αυτή η δήλωσή του μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χαμενεΐ τόνισε, ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε γέφυρες του Ιράν, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις «αποτελούν εκδηλώσεις εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει η αμερικανική κυβέρνηση και το δολοφονικό ισραηλινό καθεστώς».

«Είναι κρίμα… που χτυπούν όλο και πιο δυνατά τα τύμπανα του πολέμου, των απειλών και της καταστροφής κάθε μέρα, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί παραμένουν σιωπηλοί και αδιάφοροι, και ίσως ακόμη και συνένοχοι στην επιθετικότητα, γίνονται συνεργοί στην ανάφλεξη αυτής της φωτιάς», κατέληξε στο μήνυμά του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία νύχτα» - Πώς διεσώθη ο πιλότος του F-15

Σχεδόν παράλληλα, ο Ντόνταλντ Τραμπ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, στην οποία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σχέδιο στον πόλεμο με το Ιράν και το πώς διεσώθη ο χειριστής του F-15.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο Ιράν, κάνοντας λόγο πως «μπορούν να το καταστρέψουν σε μία νύχτα». Δήλωσε επίσης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν.

«Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν, κάτι πρωτοφανές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν «το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε όλη τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης».

«Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχαίο χτύπημα», είπε.
 

Με πληροφορίες από ΕΡΤ
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Διεθνή / Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Στο σημείο έχουν ήδη βρεθεί κανόνια, παπούτσια, κομμάτια από στολές, διακριτικά, μπουκάλια και ανθρώπινα λείψανα, ενώ οι αρχαιολόγοι δουλεύουν με πίεση χρόνου, επειδή η περιοχή συνδέεται με το μεγάλο κατασκευαστικό project του Lynetteholm.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Διεθνή / Ρεκόρ απασχόλησης στην Ισπανία με τους ασφαλισμένους να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, χάρη στην Εβδομάδα του Πάσχα, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 211.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία σημείωσε μικρή πτώση
THE LIFO TEAM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Διεθνή / Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε πρόσφατες στιγμές που την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΗΠΑ

Διεθνή / «Ανθίζουν» τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά - «Αποσύνδεση για πλήρη σύνδεση»

Στις ΗΠΑ αναδύεται μια νέα τάση: μπαρ και εστιατόρια χωρίς τηλέφωνα, όπου οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους και να ζήσουν μια εμπειρία πλήρους αποσύνδεσης, επικεντρωμένοι στην παρέα, το φαγητό και τη στιγμή
THE LIFO TEAM
 
 