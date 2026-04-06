Νέο μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Χτυπούν όλο και πιο δυνατά τα τύμπανα του πολέμου»

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε νέο μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ, μετά τις έντονες και επίμονες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, για όσα θα συμβούν στην Τεχεράνη, εάν μετά την αυριανή προθεσμία δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Στη νέα του δήλωση, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια εμφάνιση, καταδικάζει τις ενέργειες «του εχθρού» για τις συνεχείς επιθέσεις τους εναντίον υποδομών πολιτών στο Ιράν. «Ο εχθρός δηλώνει απερίσκεπτα ότι θέλει να γυρίσει το Ιράν στη Λίθινη Εποχή», σχολίασε.

Και αυτή η δήλωσή του μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Χαμενεΐ τόνισε, ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε γέφυρες του Ιράν, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις «αποτελούν εκδηλώσεις εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει η αμερικανική κυβέρνηση και το δολοφονικό ισραηλινό καθεστώς».

«Είναι κρίμα… που χτυπούν όλο και πιο δυνατά τα τύμπανα του πολέμου, των απειλών και της καταστροφής κάθε μέρα, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί παραμένουν σιωπηλοί και αδιάφοροι, και ίσως ακόμη και συνένοχοι στην επιθετικότητα, γίνονται συνεργοί στην ανάφλεξη αυτής της φωτιάς», κατέληξε στο μήνυμά του ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία νύχτα» - Πώς διεσώθη ο πιλότος του F-15

Σχεδόν παράλληλα, ο Ντόνταλντ Τραμπ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, στην οποία έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σχέδιο στον πόλεμο με το Ιράν και το πώς διεσώθη ο χειριστής του F-15.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο Ιράν, κάνοντας λόγο πως «μπορούν να το καταστρέψουν σε μία νύχτα». Δήλωσε επίσης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν.

«Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν, κάτι πρωτοφανές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν «το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε όλη τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης».

«Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχαίο χτύπημα», είπε.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ

