Ντόναλντ Τραμπ: «Οριστική η προθεσμία της Τρίτης - Δεν αρκεί η πρόταση Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η προθεσμία της Τρίτης για την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ είναι «οριστική», παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχει μεταθέσει επανειλημμένα αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες προς το Ιράν.

Όπως ανέφερε, η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου αποτελεί «σημαντικό βήμα», αλλά «δεν είναι αρκετή».

«Έκαναν μια πρόταση και είναι σημαντική. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλή», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Ντόναλντ Τραμπ: «Θέλω να τελειώσω το πόλεμο»

«Ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει πολύ γρήγορα, αν κάνουν αυτά που πρέπει. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, πιστεύω ότι διαπραγματεύονται με καλή πίστη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλές εναλλακτικές» καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται: «Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα και θα τους έπαιρνε 15 χρόνια να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Μπορούμε να φύγουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να το τελειώσω», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, παρά τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι η κυβέρνησή του είχε στείλει «πολλά όπλα» κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, χωρίς να κατονομάζει τους διαμεσολαβητές και περισσότερες λεπτομέρειες για την αποστολή τους.

«Υποτίθεται ότι θα πήγαιναν στον λαό για να μπορέσει να αντισταθεί», είπε, προσθέτοντας ότι τελικά τα όπλα κατέληξαν σε «μια ομάδα ανθρώπων».

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο»

Αναφερόμενος στα ενεργειακά αποθέματα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι εκεί για να τα πάρεις, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό. Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα και θα βγάζαμε πολλά χρήματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μεταξύ άλλων, επανέλαβε τις απειλές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «καταστρέφουν» τη χώρα. «Δεν θα έχουν γέφυρες, δεν θα έχουν εργοστάσια ενέργειας, δεν θα έχουν τίποτα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «και χειρότερα» που δεν θέλησε να κατονομάσει.

Ερωτηθείς για τους Αμερικανούς που αντιτίθενται στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι ανόητοι».

Όπως είπε, «ο πόλεμος αφορά ένα πράγμα: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν, νωρίτερα, σήμερα απέρριψε μέσω Πακιστάν, την πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θέτοντας δικούς του όρους για εκεχειρία.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων, η ιρανική πρόταση απορρίπτει το ενδεχόμενο άμεσης κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο υπογραμμίζει «την ανάγκη για έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν».

Παράλληλα, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αιτημάτων από πλευράς Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων τον τερματισμό των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, τη θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Sky News, Reuters, IRNA