Ιράν: «Όχι» στην πρόταση των ΗΠΑ για τον πόλεμο - Οι όροι της Τεχεράνης

Το Ιράν, μέσω του Πακιστάν, υπέβαλε την αρνητική του απάντηση σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η ιρανική πρόταση απορρίπτει το ενδεχόμενο άμεσης κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο υπογραμμίζει «την ανάγκη για έναν μόνιμο τερματισμό του πολέμου με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν».

Παράλληλα, περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αιτημάτων από πλευράς Τεχεράνης, μεταξύ των οποίων τον τερματισμό των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, τη θέσπιση πρωτοκόλλου για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση και την άρση των κυρώσεων.

Ιράν: Η απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Μπαγκεΐ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα υπερασπιστεί τη χώρα της με «όλες τις δυνάμεις της» όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι δεν έχουν «κόκκινες γραμμές» και ότι αγνοούν το διεθνές δίκαιο.

Ο Μπαγκεΐ απέρριψε μια φερόμενη πρόταση για κατάπαυση του πυρός 15 σημείων που μεταφέρθηκε μέσω μεσολαβητών, χαρακτηρίζοντάς την «παράλογη» και απαράδεκτη.

Ιράν: Το σχέδιο που έλαβε μαζί με τις ΗΠΑ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, δήλωσε νωρίτερα πηγή ενήμερη για τις προτάσεις στο Reuters.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

Το Axios είχε μεταδώσει πρώτο χθες, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σε δύο φάσεις, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τέλος του πολέμου, επικαλούμενο Αμερικανικές, Ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ήταν σε επαφή «καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο τους Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Βάσει της πρότασης, μια εκεχειρία θα μπορούσε να τεθεί αμέσως σε ισχύ, ξανανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σε διάστημα 15-20 ημερών θα οριστικοποιούνταν μια ευρύτερη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή, η οποία ονομάστηκε προσωρινά η «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές δια ζώσης συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, IRNA

