Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία νύχτα» - Πώς διεσώθη ο πιλότος του F-15

Συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σχέδιο στον πόλεμο με το Ιράν και το πώς διεσώθη ο χειριστής του F-15.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο Ιράν, κάνοντας λόγο πως «μπορούν να το καταστρέψουν σε μία νύχτα». Δήλωσεμ χαρακτηριστικά, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν.

«Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν, κάτι πρωτοφανές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν «το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε όλη τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης».

«Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχαίο χτύπημα», είπε.

Ντόναλντ Τραμπ: Επιχείρηση διάσωσης με 155 αεροσκάφη

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν περιλάμβανε συνολικά 155 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται θετικά, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «εξουδετερώσουν» το Ιράν μέσα σε μία νύχτα.

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξουδετερωθεί σε μία νύχτα. Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο», δήλωσε.

President Trump Holds a Press Conference, Apr. 6, 2026 https://t.co/XwxShdYu3e — The White House (@WhiteHouse) April 6, 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε για τη διάσωση των πιλότων

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης Αμερικανών πιλότων στο Ιράν.

«Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να φέρουν τους γενναίους στρατιώτες μας πίσω στην πατρίδα», είπε, προσθέτοντας ότι στην αποστολή συμμετείχαν 21 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Καταληκτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το άτομο που «διέρρευσε» στα μέσα ενημέρωσης, την πληροφορία ότι ένας δεύτερος πιλότος παρέμενε εγκλωβισμένος στο Ιράν, μετά τη διάσωση του πρώτου.

Όπως υποστήριξε, το Ιράν δεν γνώριζε την κατάσταση του δεύτερου πιλότου πριν από τη δημοσιοποίηση της είδησης, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης «πολύ πιο δύσκολη». Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές θα ζητήσουν από το μέσο ενημέρωσης που δημοσίευσε την πληροφορία να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαρροέα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει διώξεις.

«Ψάχνουμε πολύ εντατικά να βρούμε αυτόν που διέρρευσε την πληροφορία», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί θα απευθυνθούμε στο μέσο που το δημοσίευσε και θα του πούμε: “Θέμα εθνικής ασφάλειας – αποκαλύψτε την πηγή ή πηγαίνετε φυλακή”».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Sky News