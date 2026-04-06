Τραμπ: «Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία νύχτα» - Πώς διεσώθη ο πιλότος του F-15

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο, μίλησε για τη διάσωση του χειριστή του πολεμικού αεροσκάφους

The LiFO team
The LiFO team
Συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο / EPA
Συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό σχέδιο στον πόλεμο με το Ιράν και το πώς διεσώθη ο χειριστής του F-15.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο Ιράν, κάνοντας λόγο πως «μπορούν να το καταστρέψουν σε μία νύχτα». Δήλωσεμ χαρακτηριστικά, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν.

«Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν, κάτι πρωτοφανές», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό μαχητικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν «το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε όλη τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης».

«Ήταν τυχεροί, ήταν ένα τυχαίο χτύπημα», είπε.

Ντόναλντ Τραμπ: Επιχείρηση διάσωσης με 155 αεροσκάφη

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι η δεύτερη επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν περιλάμβανε συνολικά 155 αεροσκάφη, μεταξύ αυτών τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εξελίσσεται θετικά, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «εξουδετερώσουν» το Ιράν μέσα σε μία νύχτα.

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξουδετερωθεί σε μία νύχτα. Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο», δήλωσε.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε για τη διάσωση των πιλότων

Παράλληλα, χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης Αμερικανών πιλότων στο Ιράν.

«Διέταξα τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να φέρουν τους γενναίους στρατιώτες μας πίσω στην πατρίδα», είπε, προσθέτοντας ότι στην αποστολή συμμετείχαν 21 στρατιωτικά αεροσκάφη.

Καταληκτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν το άτομο που «διέρρευσε» στα μέσα ενημέρωσης, την πληροφορία ότι ένας δεύτερος πιλότος παρέμενε εγκλωβισμένος στο Ιράν, μετά τη διάσωση του πρώτου.

Όπως υποστήριξε, το Ιράν δεν γνώριζε την κατάσταση του δεύτερου πιλότου πριν από τη δημοσιοποίηση της είδησης, γεγονός που έκανε την επιχείρηση διάσωσης «πολύ πιο δύσκολη». Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές θα ζητήσουν από το μέσο ενημέρωσης που δημοσίευσε την πληροφορία να αποκαλύψει την ταυτότητα του διαρροέα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει διώξεις.

«Ψάχνουμε πολύ εντατικά να βρούμε αυτόν που διέρρευσε την πληροφορία», δήλωσε. «Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί θα απευθυνθούμε στο μέσο που το δημοσίευσε και θα του πούμε: “Θέμα εθνικής ασφάλειας – αποκαλύψτε την πηγή ή πηγαίνετε φυλακή”».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Sky News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν προειδοποιεί για «καταστροφικά» αντίποινα μετά τις άνευ προηγουμένου απειλές του Τραμπ

Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «καταστροφικά» αντίποινα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Διεθνή / Το ναυάγιο που άφησε πίσω της η μάχη του Νέλσον βρέθηκε στην Κοπεγχάγη

Στο σημείο έχουν ήδη βρεθεί κανόνια, παπούτσια, κομμάτια από στολές, διακριτικά, μπουκάλια και ανθρώπινα λείψανα, ενώ οι αρχαιολόγοι δουλεύουν με πίεση χρόνου, επειδή η περιοχή συνδέεται με το μεγάλο κατασκευαστικό project του Lynetteholm.
THE LIFO TEAM
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Διεθνή / Ρεκόρ απασχόλησης στην Ισπανία με τους ασφαλισμένους να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, χάρη στην Εβδομάδα του Πάσχα, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 211.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία σημείωσε μικρή πτώση
THE LIFO TEAM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Διεθνή / Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε πρόσφατες στιγμές που την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΗΠΑ

Διεθνή / «Ανθίζουν» τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά - «Αποσύνδεση για πλήρη σύνδεση»

Στις ΗΠΑ αναδύεται μια νέα τάση: μπαρ και εστιατόρια χωρίς τηλέφωνα, όπου οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους και να ζήσουν μια εμπειρία πλήρους αποσύνδεσης, επικεντρωμένοι στην παρέα, το φαγητό και τη στιγμή
THE LIFO TEAM
 
 