Νέο ατύχημα για τον Τζο Μπάιντεν – Σκόνταψε και έπεσε στη διάρκεια εκδήλωσης

Ο Τζο Μπάιντεν σκόνταψε κι έπεσε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Κολοράντο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκφώνησε ομιλία προς τα νεότερα μέλη της Ακαδημίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και αμέσως μετά, συνεχάρη τους αποφοίτους.

Καθώς προχωρούσε, όμως, έπεσε στη σκηνή, προκαλώντας ανησυχία στον κόσμο που παρακολουθούσε. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έτρεξαν για να τον βοηθήσουν να σταθεί στα πόδια του.

Μόλις ο Τζο Μπάιντεν σηκώθηκε όρθιος, έδειξε έναν μαύρο σάκο με άμμο στη σκηνή, λέγοντας ότι είχε σκοντάψει εξαιτίας του.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε την κατάσταση της υγείας του προέδρου, αλλά ένας δημοσιογράφος μετέδωσε λίγα λεπτά μετά το ατύχημα του προέδρου πως «φαίνεται να είναι εντάξει».

#Breaking: US President Joe Biden has tripped and fallen during graduation ceremony at US Air Force academy in Colorado. pic.twitter.com/DaLLDPWHAf