ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νεκρός ο παιδεραστής Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, έπειτα από επίθεση στη φυλακή

Ο 46χρονος Γουότκινς εξέτιε ποινή 29 ετών κάθειρξης για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νεκρός ο παιδόφιλος Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής των Lostprophets, έπειτα από επίθεση στη φυλακή Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου - South Wales Police
0

Ο Ίαν Γουότκινς, πρώην τραγουδιστής του ουαλικού ροκ συγκροτήματος Lostprophets, πέθανε μέσα στη φυλακή Wakefield έπειτα από επίθεση που δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου, όπως επιβεβαίωσαν πηγές των φυλακών και η αστυνομία του West Yorkshire.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ειδοποιήθηκαν για επίθεση σε κρατούμενο και πως ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου PA Media, ο Γουότκινς τραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι από άλλον κρατούμενο.

Η Υπηρεσία Φυλακών ανέφερε ότι γνωρίζει το περιστατικό, προσθέτοντας πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω σχόλιο όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Ο 46χρονος Γουότκινς εξέτιε ποινή 29 ετών κάθειρξης για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών. Είχε καταδικαστεί τον Δεκέμβριο του 2013, ενώ του είχε επιβληθεί και επιπλέον εξάχρονη επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του. Οι δύο συγκατηγορούμενές του, μητέρες παιδιών που κακοποιήθηκαν, είχαν καταδικαστεί σε 14 και 17 χρόνια κάθειρξης.

Ο τραγουδιστής είχε δεχθεί επίθεση και τον Αύγουστο του 2023, όμως τότε τα τραύματά του δεν είχαν αποδειχθεί απειλητικά για τη ζωή του.

Η επίθεση στο Wakefield σημειώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης για τη λειτουργία της φυλακής, στην οποία αναφερόταν ότι τα περιστατικά βίας «έχουν αυξηθεί αισθητά». Η έκθεση του επικεφαλής επιθεωρητή φυλακών σημείωνε επίσης ότι «πολλοί κρατούμενοι δήλωσαν πως δεν αισθάνονται ασφαλείς, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνδρες που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και πλέον μοιράζονται τη φυλακή με μια αυξανόμενη ομάδα νεότερων κρατουμένων».

Κατά την πρωτόδικη δίκη του, ο Γουότκινς είχε παραδεχθεί την απόπειρα βιασμού και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, αν και αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού. Είχε επίσης ομολογήσει συνωμοσία για βιασμό παιδιού, τρεις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, επτά για λήψη, δημιουργία ή κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού και μία για κατοχή ακραίου πορνογραφικού περιεχομένου που απεικόνιζε κακοποίηση ζώου.

Το 2014, το Εφετείο απέρριψε την αίτησή του για μείωση της ποινής. Ο δικαστής Ρόις είχε δηλώσει τότε ότι η υπόθεση «άνοιξε νέα σκοτεινά μονοπάτια» και «βυθίστηκε σε πρωτοφανές βάθος διαστροφής», προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος είχε «πλήρη έλλειψη μεταμέλειας».

Ο Γουότκινς είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 2000, όταν οι Lostprophets πούλησαν εκατομμύρια άλμπουμ και έπαιξαν σε στάδια σε όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα, που ιδρύθηκε το 1997 στην Ουαλία, κυκλοφόρησε πέντε στούντιο άλμπουμ, ένα εκ των οποίων έφτασε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts, ενώ δύο singles μπήκαν στο top 10. Είχαν επίσης επιτυχία στις ΗΠΑ, όπου τα δύο επόμενα άλμπουμ τους μπήκαν στο top 40.

Μετά την καταδίκη του, ο Des Mannion, επικεφαλής υπηρεσιών της NSPCC για την Ουαλία, είχε δηλώσει: «Ο Γουότκινς χρησιμοποίησε τη φήμη και τη θέση του για να χειραγωγήσει ανθρώπους και να κακοποιήσει παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά τη διασημότητα αλλά τα θύματα — και τα θύματα είναι παιδιά».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

Διεθνή / Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

«Κηρύσσουμε γενική επιστράτευση σε απάντηση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» ήταν το μήνυμα που έλαβαν μέλη της οργάνωσης
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε - «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Διεθνή / Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε - «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Ο Roei Shalev βρέθηκε νεκρός λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη επέτειο του θανάτου της συντρόφου του, η οποία δολοφονήθηκε από μέλη της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Supernova
LIFO NEWSROOM
ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ

Διεθνή / Ουκρανία: Γιατί οι Ρώσοι χτυπούν τώρα τις ενεργειακές της υποδομές - Στο σκοτάδι για ώρες Κίεβο και άλλες 9 περιοχές

Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από νέα ρωσική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πάνω από 800.000 νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα
LIFO NEWSROOM
Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Διεθνή / Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος της Ευρώπης: Ο Πούτιν, η Κίνα και η επιστροφή της απειλής

Η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα εποχή ανασφάλειας, καθώς η Ρωσία εξαπολύει έναν υβριδικό πόλεμο εκφοβισμού, δολιοφθοράς και κυβερνοεπιθέσεων - Οι ΗΠΑ κρατούν αποστάσεις, η Κίνα ενισχύει τη ρωσική επιρροή και η ήπειρος καλείται να προστατευτεί μόνη της
LIFO NEWSROOM
Η Σάνα Μάριν και το τίμημα του να είσαι νέα, γυναίκα και στην εξουσία

Διεθνή / Η Σάνα Μάριν και το τίμημα του να είσαι νέα, γυναίκα και στην εξουσία

Από την εκρηκτική της άνοδο στην πρωθυπουργία μέχρι την πρόωρη αποχώρηση και τη νέα ζωή μετά την πολιτική, η Σάνα Μάριν αφηγείται πώς η νεότητα και το φύλο της έγιναν άλλοτε πλεονέκτημα κι άλλοτε βάρος
LIFO NEWSROOM
 
 