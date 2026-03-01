Νεκρός ο Χαμενεΐ: Άλλοι θρηνούν και άλλοι πανηγυρίζουν - Βίντεο με τις επευφημίες, έκαψαν άγαλμά του

Ανάμεικτες αντιδράσεις φαίνεται να έχει στους Ιρανούς ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Οι περισσότεροι ντυμένοι στα μαύρα, κάποιοι κλαίγοντας και κρατώντας πορτρέτα του αγιατολάχ που κατέχει από το 1989 το υψηλότερο αξίωμα στο Ιράν, φώναζαν «Θάνατος στην Αμερική!», «Θάνατος στο Ισραήλ!» ανάμεσα σε σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο θάνατος του 86χρονου Χαμενεΐ από τα πλήγματα που εξαπέλυσαν χθες Σάββατο Ισραήλ και ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι πανηγυρισμοί για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις αρχικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Πανηγυρισμοί στο Λος Άντζελες μετά τις επιθέσεις στο Ιράν:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε.

Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και ανακοινώθηκε πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00, τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Πανηγυρισμοί για τον θάνατο Χαμενεΐ:

Iran today

Nationwide!

Cheering and partying pic.twitter.com/8Bklzt3Asq — Bobak Xander 🦁 ☀️ (@BobakXi) February 28, 2026

IRANIANS ARE CELEBRATING ACROSS THE COUNTRY. APPLAUSE EVERYWHERE.



🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷



pic.twitter.com/zJcjl9jmhn — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 🇮🇷 ✡︎ (@NiohBerg) February 28, 2026

🚨BREAKING: Iranians flood the streets of Australia near midnight to dance and cheer.



They’re celebrating America putting an end to the Iranian regime.



The Iranians want a free Iran. pic.twitter.com/ovlgRygAB4 — The British Patriot (@TheBritLad) February 28, 2026

🚨 BREAKING! The statue of Iran’s former Supreme Leader Ayatollah Khamenei is being TORN DOWN right now in Iran!



Crowds swarming the monument, pulling it to the ground while people cheer, chant freedom slogans, and light fireworks!

pic.twitter.com/e9w4RKAVWk — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) February 28, 2026

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους Ιρανούς να επωφεληθούν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης για να εξεγερθούν και να «ανατρέψουν το καθεστώς».

«Στρέφομαι σε εσάς, Ιρανοί πολίτες: μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, μην μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας εβραϊκά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος.