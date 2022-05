Νέες εκρήξεις στην Υπερδνειστερία - Φόβοι εξάπλωσης της σύγκρουσης

Οι αρχές της Υπερδνειστερίας, της φιλορωσικής αποσχισθείσας περιοχής της Μολδαβίας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Παρασκευή το βράδυ σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις σε ένα παλιό αεροδρόμιο σε χωριό που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Κοντά στο χωριό Βορόνκοβο στην περιοχή Ριμπνίτσα, στο σημείο του παλιού αεροδρομίου, σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις», επεσήμανε το «υπουργείο Εσωτερικών» της Υπερδνειστερίας στο Telegram.

«Το βράδυ της 6ης Μαΐου, περίπου στις 21:40, δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί ερρίφθησαν από drone. Μία ώρα αργότερα η επίθεση επαναλήφθηκε», διευκρίνισε η ίδια πηγή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

📷🇲🇩 #Transnistria officials say a drone dropped four explosives in the area of former airfield near Voronkovo last night. No casualties, investigation ongoing. #Moldova #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/aJ2a7cwDvV