Νεβάδα: Νοσηλεύτρια κατηγορείται για 60 περιστατικά κακοποίησης παιδιών

Εξήντα κατηγορίες για κακοποίηση και παραμέληση παιδιών αντιμετωπίζει μια νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο παίδων στη Νεβάδα των ΗΠΑ.

Η Κριστίνα Μεντόζα κατηγορείται από τον Αύγουστο του 2021 και συνελήφθη στις 20 Απριλίου στις εγκαταστάσεις Never Give Up στην κοιλάδα Amargosa. Ένας εκπρόσωπος του Never Give Up αρνήθηκε να σχολιάσει τη σύλληψη, επικαλούμενος την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κακοποίηση παιδιών.

Το γραφείο του σερίφη ισχυρίζεται ότι η Μεντόζα αμελούσε εσκεμμένα και κακοποιούσε τουλάχιστον 19 ανήλικους ασθενείς. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι παιδιά που απομονώθηκαν σε ιδιωτικούς θαλάμους βρέθηκαν τραυματισμένα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μια 18χρονη που βρέθηκε με σπασμένο το δάχτυλο του ποδιού της.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι η ασθενής δεν μπορούσε να φύγει από το δωμάτιο, ούτε μπορούσε να μιλήσει με κανέναν εκτός της εγκατάστασης για σχεδόν δύο μήνες αφού ενηλικιώθηκε (το εν λόγω θεραπευτήριο δεν δέχεται ενήλικους ασθενείς).

Ακόμη, η Μεντόζα κατηγορείται ότι έδινε και φαρμακευτική αγωγή για την καταστολή των παιδιών χωρίς τη συναίνεσή τους. Υπενθυμίζεται ότι η καταστολή με τη χορηγία φαρμάκων στην πολιτεία της Νεβάδα επιτρέπεται μόνο για χρήση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το Fox News.

Στο στόχαστρο ξανά το νοσοκομείο

Η εγκατάσταση Never Give Up βρέθηκε στο επίκεντρο παρόμοιας συζήτησης για την ασφάλειά του και στο παρελθόν. Το 2021 δύο έφηβοι είχαν εξαφανιστεί για τουλάχιστον ένα 24ωρο. Ακόμη, επιθεωρητές είχαν εντοπίσει προβλήματα υγείας, ασφάλειας και πρόνοιας στις εγκαταστάσεις τους. Τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 8.000 δολάρια, σύμφωνα με τοπικά μέσα της Νεβάδα.

Το 2021, σημειώθηκε ταραχή στις εγκαταστάσεις που άφησαν δύο έφηβους αγνοούμενους για μια μέρα.

Το 2019, το γραφείο του σερίφη της κομητείας Nye ερεύνησε ισχυρισμούς για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση στις εγκαταστάσεις.