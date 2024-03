Νέα Ζηλανδία: Στα coffin clubs κατασκευάζουν μόνοι τα φέρετρά τους

Ενώ πολλοί προσπαθούν να σκέφτονται το θάνατο και τις κηδείες όσο το δυνατόν λιγότερο, τα «coffin clubs» στη Νέα Ζηλανδία προωθούν μια διαφορετική προσέγγιση.

Τα ηλικιωμένα μέλη των «coffin clubs» της Νέας Ζηλανδίας, συγκεντρώνονται για να φτιάξουν αυτό που αποκαλούν τα δικά τους «τελικά υπνοδωμάτια».

Τα ηλικιωμένα μέλη του κλαμπ συναντιούνται για να πιουν τσάι, να γελάσουν και να κατασκευάσουν τα μοναδικά φέρετρα που θα τους μεταφέρουν στην αιώνια ζωή. Κάποια από αυτά τα κλαμπ έχουν ακόμα και 800 εγγεγραμμένους, παρόλο που παραδέχονται ότι δεν είναι όλα τα μέλη τους εν ζωή.

Τα περισσότερα μέλη των κλαμπ στη Νέα Ζηλανδία είναι ηλικιωμένοι. Τα «coffin clubs» παρέχουν ένα χώρο όπου όλοι μπορούν να μιλήσουν για το θάνατο. «Νομίζω ότι όλοι εδώ έχουν αποδεχτεί ότι θα πεθάνουν, είτε στολίζουν το φέρετρό τους είτε βοηθούν άλλους με το δικό τους», είπε η γραμματέας του κλαμπ Χέλεν Μπρόμλεϊ.



«Είμαστε ένα κλαμπ που προσπαθεί να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τον καφέ τους, να σχεδιάσουν τι θα συμβεί αν αρρωστήσουν», πρόσθεσε η Μπρόμλεϊ.

