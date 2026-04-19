Νέα Υόρκη: Ο Ομπάμα συναντήθηκε με τον Μαμντάνι και διάβασαν βιβλία σε παιδιά

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι το Σάββατο σε έναν παιδικό σταθμό, όπου διάβασαν και τραγούδησαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η συνάντηση πραγματοποιείται την ώρα που ο Μαμντάνι προσπαθεί επίσης να οικοδομήσει μια σχέση συνεργασίας με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του δημάρχου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το όραμα του δημάρχου για τη Νέα Υόρκη και τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης.

Συνάντηση Ομπάμα και Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη

Ο Ομπάμα και ο Μαμντάνι δεν δέχτηκαν ερωτήσεις μετά την ανάγνωση του βιβλίου «Alone and Together» στα παιδιά.

Ο πρώην πρόεδρος δύο θητειών και ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος προσφέρθηκε να λειτουργήσει ως σύμβουλος του Μαμντάνι, 34 ετών, του οποίου η δημοτικότητα, η νεότητα και το προοδευτικό πρόγραμμα τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει στην πολιτική σκηνή των Δημοκρατικών.

Former President Barack Obama and New York City Mayor Zohran Mamdani read to preschoolers and led a sing-along at a child care center after the two met for the first time on Saturday.



According to a release from the mayor's office, the two leaders discussed the mayor's vision…

Ο Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο μετά από μια προεκλογική εκστρατεία που επικεντρώθηκε στο να καταστήσει τη Νέα Υόρκη ένα πιο προσιτό μέρος για να ζει κανείς, εστιάζοντας το πρόγραμμά του στην ανακατεύθυνση της τεράστιας εξουσίας της κυβέρνησης προς την παροχή βοήθειας στην εργατική τάξη της πόλης που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Ο Μαμντάνι συναντήθηκε δύο φορές με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη Νέα Υόρκη.

Παρά αυτές τις φιλικές συναντήσεις, η σχέση τους έχει δείξει πρόσφατα σημάδια έντασης, με τον Τραμπ να δημοσιεύει την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Μαμντάνι «ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ τη Νέα Υόρκη» με τις φορολογικές του πολιτικές και να απειλεί να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς την πόλη.

Με πληροφορίες από Associated Press και CBS News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν θα πάει στο Met Gala

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μαμντάνι ξεκινά να υλοποιεί τα σχέδιά του για φορολόγηση των πλουσίων