Νέα Υόρκη: Ελικόπτερο συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον - Αναφορές για τουλάχιστον τρεις νεκρούς

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη πριν από λίγο στον ποταμό Χάντσον, κοντά στο Lower Manhattan της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το ABC News.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν τουλάχιστον πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, όπως αποκάλυψε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY). Το δίκτυο ABC News μεταδίδει πως υπάρχουν τουλάχιστον τρία θύματα, επικαλούμενο πηγές από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:15 τοπική ώρα (22:15 ώρα Ελλάδος), ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία και από τις δύο πλευρές του ποταμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί σκάφη, ενώ στην περιοχή επιχειρεί και ελικόπτερο της αστυνομίας.

A helicopter crashed into the Hudson River outside of New York City on the New Jersey side.



Two people have reportedly been rescued already.



Not sure how many people were on board or if there are any fatalities at this point.



