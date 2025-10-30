Νέα στρατηγική Τραμπ αλλάζει το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατεύματα από τη Ρουμανία

Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε μείωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς ολοκληρώνει μια νέα αμυντική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην παρουσία των ΗΠΑ στη Δύση και την Ασία, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η απόφαση του Πενταγώνου να αποσύρει μια μάχιμη ταξιαρχία του στρατού από τη Ρουμανία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και μέσα στο ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με τους προέδρους των Επιτροπών Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας και της Βουλής να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους.

Η απόσυρση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απορρίψει τις εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ ανησυχεί για τις αυξανόμενες παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drone. Η αμερικανική διοίκηση, πάντως, διαβεβαιώνει ότι η αποχώρηση της ταξιαρχίας δεν θα αποδυναμώσει την αμυντική ασπίδα της Δύσης, καθώς οι συμμαχικές δυνάμεις θα καλύψουν το κενό.

Η αποχώρηση της 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας από τη Ρουμανία

Η ταξιαρχία της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, με περίπου 4.000 στρατιώτες, έχει αναπτυχθεί στη Ρουμανία από το 2022, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, τόσο η ρουμανική όσο και η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσαν πως η μονάδα, που αναμένεται να επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, δεν θα αντικατασταθεί από νέα δύναμη.

Σύμφωνα με το ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, η απόφαση είναι αποτέλεσμα των «νέων προτεραιοτήτων» της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία αναθεωρεί την παγκόσμια στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ. Η νέα Εθνική Αμυντική Στρατηγική του Πενταγώνου, που θα δημοσιευθεί σύντομα, προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, με στόχο την πίεση προς τον Νικολάς Μαδούρο και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα ο Λευκός Οίκος διέταξε τη μεταφορά του μοναδικού αμερικανικού αεροπλανοφόρου από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί την αλλαγή στρατηγικού προσανατολισμού.

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ: Νέες ισορροπίες και αντιδράσεις

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που συνόδευσε τον Τραμπ στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ιαπωνία, χαρακτήρισε την Ασία «θέατρο προτεραιότητας» για τις ΗΠΑ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από την Ευρώπη να αναλάβει την «πρωταρχική ευθύνη για τη μη πυρηνική άμυνα» της ηπείρου.

Το ΝΑΤΟ πάντως θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία στη Ρουμανία μέσω μιας πολυεθνικής δύναμης υπό γαλλική ηγεσία, που αριθμεί περίπου 1.400 στρατιώτες, καθώς και 1.000 Αμερικανούς στρατιώτες που επιχειρούν στο πλαίσιο του Aegis Ashore, ενός προγράμματος αντιπυραυλικής άμυνας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ευρωπαϊκό Επιτελείο (EUCOM), οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 75.000 και 105.000 στρατιωτών, αριθμός που, όπως τονίζουν, «δεν υποδηλώνει αποχώρηση, αλλά προσαρμογή». «Δεν πρόκειται για αμερικανική αποχώρηση ή για μείωση της δέσμευσής μας στο ΝΑΤΟ. Είναι ένδειξη αυξημένης ευρωπαϊκής ικανότητας και υπευθυνότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του EUCOM.

Η απόφαση ωστόσο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Ο Φίλιπ Μπρίντλαβ, πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι η αποχώρηση της ταξιαρχίας είναι «βραχυπρόθεσμη και επικίνδυνη»: «Στέλνει λάθος μήνυμα στον Πούτιν. Είναι λάθος να ξεκινάς μια τέτοια μείωση σε μια περίοδο ρωσικής αδιαλλαξίας», είπε χαρακτηριστικά. Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση των Ρεπουμπλικανών Ρότζερ Γουίκερ και Μάικ Ρότζερς, προέδρων των Επιτροπών Άμυνας της Γερουσίας και της Βουλής: «Δεν θα δεχτούμε σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική δομή χωρίς συνεργασία με το Κογκρέσο και τους διοικητές. Δυστυχώς, αυτό φαίνεται πως επιχειρείται τώρα.»

Παράλληλα, εκκρεμεί νομοσχέδιο για τις στρατιωτικές δαπάνες, το οποίο απαγορεύει την απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των στρατιωτικών διοικητών και των συμμάχων, ωστόσο το μέτρο δεν έχει ακόμη ψηφιστεί. Η μετατόπιση της προσοχής των ΗΠΑ από την Ευρώπη προς τη Λατινική Αμερική και την Ασία αποτελεί σημαντική αλλαγή γεωπολιτικής κατεύθυνσης, με πιθανούς κινδύνους για τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι πρόκειται για μια «αναγκαία αναπροσαρμογή» στο νέο διεθνές περιβάλλον, αλλά για πολλούς Ευρωπαίους συμμάχους, μοιάζει περισσότερο με σημάδι αποστασιοποίησης.

