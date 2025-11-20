ΔΙΕΘΝΗ
Νέα φονική αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Μπήκαν στη Βίλα Κένεντι - Στόχος η συμμορία Comando Vermelho

Δύο νεκροί από τη νέα έφοδο - Η Comando Vermelho είναι μια από τις ισχυρότερες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών στη Βραζιλία

LifO Newsroom
Φωτ.: X
Τουλάχιστον δυο ύποπτοι σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

H νέα αστυνομική επιχείρηση έρχεται τρεις εβδομάδες έπειτα από ευρείας κλίμακας επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης με 121 νεκρούς στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη.

Οι δυο επιχειρήσεις είχαν κοινό στόχο την Comando Vermelho («Κόκκινη Διοίκηση»), μια από τις ισχυρότερες συμμορίες διακινητών ναρκωτικών στη Βραζιλία, που έχει προπύργια ιδίως σε φαβέλες, πυκνοκατοικημένες φτωχοσυνοικίες στις βραζιλιάνικες μητροπόλεις.

«Πρόκειται για την καταπολέμηση της Comando Vermelho (...) η οποία εκμεταλλεύεται την εδαφική επέκτασή της για να επιδίδεται σε σειρά εγκλημάτων», είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Ρίο, ο Φελίπε Κούρι, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της υπηρεσίας του.

Χθες τα ξημερώματα, αστυνομικοί μπήκαν στη Βίλα Κένεντι, φαβέλα στο δυτικό τμήμα της πόλης, για να «εξαρθρώσουν» πυρήνα της συμμορίας ειδικευμένο στις κλοπές αυτοκινήτων, ανέφερε από την πλευρά της η χωροφυλακή της πολιτείας Ρίο ντε Τζανέιρο σε δική της ανακοίνωση.

«Μέχρι στιγμής, οκτώ κακοποιοί συνελήφθησαν και άλλοι δύο εξουδετερώθηκαν», κατά τον απολογισμό που έδωσε η αστυνομία. Κατασχέθηκαν δυο τουφέκια, πιστόλι, δυο χειροβομβίδες και «μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που είχαν κρύψει οι κακοποιοί σε σχολείο», κατά την ίδια πηγή.

Την 28η Οκτωβρίου κινητοποιήθηκαν 2.500 αστυνομικοί στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε τον βαρύτερο απολογισμό από κάθε άλλη επέμβαση αυτής της φύσης στη Βραζιλία (121 νεκροί, ανάμεσά τους 4 αστυνομικοί). Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της χώρας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα είχε στηλιτεύσει αυτή τη «σφαγή».

Παρά τις σφοδρές επικρίσεις για τον τρόπο που διεξήχθη από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η επιχείρηση εκλήφθηκε πάντως με θετικό τρόπο από διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα της κοινής γνώμης.

