Ρίο ντε Τζανέιρο: Καμία σύλληψη κορυφαίου μέλους του καρτέλ Comando Vermelho από την αστυνομική επιχείρηση

Στους 121 νεκρούς ανέρχεται ο απολογισμός της φονικής αστυνομικής επιχείρησης στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας για την «εξάρθρωση» του καρτέλ ναρκωτικών Comando Vermelho.

Η «Επιχείρηση Καταστολή» (Operation Containment) ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως να επιτευχθεί ο βασικός της στόχος. Η σύλληψη ή εξόντωση των ηγετών του διαβόητου ναρκοκαρτέλ «Comando Vermelho».

Σύμφωνα με αποκλειστική έρευνα του Reuters, κανένας από τους 117 υπόπτους που σκοτώθηκαν από την αστυνομία δεν περιλαμβανόταν στους 69 καταζητούμενους που είχαν κατονομαστεί στην επίσημη δικογραφία, ενώ μόλις πέντε συνελήφθησαν, κανείς από αυτούς υψηλόβαθμο μέλος της οργάνωσης.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ρίο ντε Τζανέιρο: Με αμερικάνικα όπλα η φονική αστυνομική επιχείρηση

Ρίο ντε Τζανέιρο: 99 σύλληψεις, κανένα αρχηγικό μέλος

Η φονική επιχείρηση της αστυνομίας διεξήχθη στις φαβέλες Penha και Complexo do Alemão του Ρίο ντε Τζανέιρο, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της διάσκεψης COP30 για το κλίμα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Κλάουντιο Κάστρο, τη χαρακτήρισε «επιτυχημένη», υποστηρίζοντας πως αποδείχθηκε ότι «το κράτος έχει το μονοπώλιο της βίας».

Ωστόσο, οι εικόνες από τις συνοικίες, με δεκάδες πτώματα στοιχισμένα στους δρόμους, προκάλεσαν σοκ και διεθνή κατακραυγή. Η αστυνομία ανέφερε ότι 99 ύποπτοι συνελήφθησαν, αλλά κανένα από τα κορυφαία μέλη του Comando Vermelho, με επικεφαλής τον Έντγκαρ Άλβες ντε Αντράντε (γνωστό ως Doca), δεν εντοπίστηκε.

Ρίο ντε Τζανέιρο: Νέες μαρτυρίες

Κάτοικοι περιέγραψαν στο Reuters σκηνές από την αστυνομική επιχείρηση. Ο Σαμουέλ Πεσάνια, του οποίου ο 14χρονος γιος σκοτώθηκε, είπε: «Η αστυνομία τους πιάνει, τους εκτελεί και τα θεωρεί όλα φυσιολογικά, γιατί ξέρουν πως εδώ δεν υπάρχει νόμος. Στη Βραζιλία αυτό είναι το φυσιολογικό».

Η Ταουά Μπρίτο, μητέρα 20χρονου μέλους της συμμορίας, βρήκε τον γιο της νεκρό μέσα στο δάσος πίσω από τη φαβέλα. «Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Ήταν παιδί ακόμα. Είχε πει ότι ήθελε να ξεμπλέξει, αλλά δεν πρόλαβε».

Άλλοι κάτοικοι ανέφεραν ότι ορισμένα πτώματα βρέθηκαν αποκεφαλισμένα ή με μαχαιριές, γεγονός που οι αρχές αποδίδουν σε εσωτερικούς λογαριασμούς της μαφίας.

Η κατασταλτικά επιχείρηση έχει διχάσει τη Βραζιλία. Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τη χαρακτήρισε «καταστροφική» και κάλεσε για άμεση έρευνα, ενώ οι συντηρητικοί κυβερνήτες όπως ο Κάστρο την παρουσίασαν ως «πρότυπο μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος».

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση του Ρίο σχεδιάζει νέες επιδρομές στις φαβέλες. Ο γραμματέας δημόσιας ασφάλειας, Βίκτορ ντος Σάντος, δήλωσε ότι «οι αριθμοί δείχνουν πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το πρόβλημα», προσθέτοντας πως «οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν εγκληματίες» — αν και 19 δεν είχαν καν ποινικό μητρώο.

Με πληροφορίες από Reuters