ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα αποστολή με 100 σκάφη προς τη Γάζα ετοιμάζει η Global Sumud Flotilla

Ο Μάντλα Μαντέλα, εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει να ενισχύσει την πολιτική πίεση γύρω από την κατάσταση στη Γάζα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΤΟΛΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν νέα αποστολή προς τη Γάζα τον Μάρτιο, αυτή τη φορά με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με την περσινή επιχείρηση που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ στη θάλασσα.

Σε εκδήλωση στο Γιοχάνεσμπουργκ, στον χώρο που φιλοξενεί το ίδρυμα του Νέλσον Μαντέλα, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να αποπλεύσουν περισσότερα από 100 σκάφη με περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Μεταξύ τους, όπως είπαν, θα βρίσκονται υγειονομικοί, αλλά και άτομα που θα συμμετάσχουν με ιδιότητα ερευνητών για εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, προβλέπεται και χερσαία πομπή μέσω αραβικών χωρών, με στόχο να προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές.

Ο Μάντλα Μαντέλα, εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει να ενισχύσει την πολιτική πίεση γύρω από την κατάσταση στη Γάζα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές στην περυσινή αποστολή, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Τον Οκτώβριο, το ισραηλινό ναυτικό είχε αναχαιτίσει περίπου 40 σκάφη της ίδιας πρωτοβουλίας, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για πάνω από 450 συλλήψεις. Στους συλληφθέντες ήταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν. Κάποιοι από τους κρατούμενους είχαν καταγγείλει σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους.

Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει αντίστοιχες προσπάθειες αποστολής βοήθειας ως κινήσεις εντυπώσεων. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι επιχειρούν να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, τον οποίο θεωρούν παράνομο, και καταγγέλλουν ότι η κατάληψη των σκαφών τους παραβίασε το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

Στο φόντο παραμένουν οι περιορισμοί στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα. Οι διοργανωτές και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί έχουν επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες, ενώ ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η βοήθεια που περνά στην περιοχή δεν επαρκεί για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες. Οι ακτιβιστές της αποστολής εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει και πάλι να τους σταματήσει, αλλά λένε ότι η νέα προσπάθεια θα στρέψει εκ νέου τα διεθνή βλέμματα στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Διεθνή / Ισραήλ: Πλοία του στολίσκου για τη Γάζα αναχαιτίστηκαν – Η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ασφαλής και υγιής»

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται μεταξύ των επιβαινόντων στο αναχαιτισμένο πλοίο Alma
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Κούβα: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα αεροσκαφών - Πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα;

Η εξάντληση των καυσίμων αεροσκαφών από τη Δευτέρα πιθανόν θα προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ
Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: «Πόσο καιρό γνωρίζεις για Άντριου και Έπσταϊν;» - Αποδοκιμασίες σε επίσημη εμφάνισή του

Δέχτηκε αποδοκιμασίες έξω από σιδηροδρομικό σταθμό, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη σκιά της πολύκροτης υπόθεσης που συνεχίζει να πλήττει τη βρετανική βασιλική οικογένεια
THE LIFO TEAM
 
 