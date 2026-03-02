Ευρώπη: Οι έφηβες έχουν το υψηλότερο ποσοστό καπνίσματος της ηλικίας τους παγκοσμίως

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι έφηβες στην Ευρώπη έχουν το υψηλότερο ποσοστό καπνίσματος στην ηλικιακή τους ομάδα σε όλο τον κόσμο, ενώ ένας στους επτά εφήβους σε ολόκληρη την ήπειρο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα και ατμοποιητές.

Τα στοιχεία, που βασίζονται σε ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι σε πορεία να διατηρήσει τη θέση της ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής καπνού στον κόσμο μέχρι το 2030 και αποκαλύπτουν «ιδιαίτερα ανησυχητικές» τάσεις καπνίσματος μεταξύ των γυναικών και των νέων.

Ανησυχητικές οι συνήθειες καπνίσματος των νέων στην Ευρώπη

Τέσσερις στις δέκα ενήλικες καπνίστριες σε όλο τον κόσμο – περίπου 62 εκατομμύρια γυναίκες – ζουν στην Ευρώπη, ενώ 4 εκατομμύρια έφηβοι ηλικίας 13 έως 15 ετών σε ολόκληρη την ήπειρο χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού.

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τους ατμοποιητές, η Ευρώπη έχει το υψηλότερο ποσοστό τακτικών καταναλωτών εφήβων, με 14,3% των παιδιών ηλικίας 13 έως 15 ετών. Μεταξύ των ενηλίκων, η Ευρώπη έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, μετά την Ασία.

Η χρήση καπνού προκαλεί περίπου 1,1 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δρ Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, δήλωσε ότι χωρίς «επιταχυνόμενη δράση» η Ευρώπη θα παραμείνει η περιοχή με τις χειρότερες επιδόσεις έως το 2030 και ότι τα υψηλά ποσοστά χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των παιδιών ήταν αποτέλεσμα της στόχευσης των νέων από τη βιομηχανία.

«Έχουμε την ευθύνη να αλλάξουμε πορεία τώρα: να προστατεύσουμε τους νέους από τον εθισμό στη νικοτίνη, να αποτρέψουμε την παρέμβαση της βιομηχανίας στην πολιτική υγείας και να επιβάλουμε τους κανονισμούς που θα αποτρέψουν μια ζωή γεμάτη αποτρέψιμες βλάβες», δήλωσε ο Kluge.

«Τα κορίτσια της Ευρώπης, ηλικίας 13 έως 15 ετών, έχουν σήμερα τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης καπνού στην ηλικιακή τους ομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα μιας σκόπιμης στρατηγικής της βιομηχανίας που στοχεύει τους νέους με αρωματισμένα προϊόντα και εξελιγμένο μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αναγκαία τα μέτρα

«Χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία και οι Κάτω Χώρες αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να αντισταθμιστεί αυτή η τάση με τη ρύθμιση των νέων προϊόντων, την απαγόρευση των αρωμάτων και τον περιορισμό της διαφήμισης. Όλες οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να κάνουν το ίδιο, προκειμένου να προστατεύσουν τις μελλοντικές γενιές», τόνισε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει σχετική μείωση κατά 30% της επικράτησης του καπνίσματος μεταξύ των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω, ενώ με ποσοστό 13% κατέχει την τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά το κάπνισμα, μετά το Τουρκμενιστάν και την Ισλανδία.

Η ανάλυση έδειξε ότι μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών διαθέτει νόμους για την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και μόνο το ένα τέταρτο έχει απαγορεύσει τη διαφήμιση καπνού.

Η Kristina Mauer-Stender, περιφερειακή σύμβουλος για τον έλεγχο του καπνού στον ΠΟΥ Ευρώπη, δήλωσε: «Δεκαετίες προόδου κινδυνεύουν να χαθούν, εκτός αν οι πολιτικές συμβαδίσουν με το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο της νικοτίνης. Η εφαρμογή των ίδιων ισχυρών μέσων ελέγχου του καπνού στα νέα και αναδυόμενα προϊόντα είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους νέους και να διατηρήσουμε τα οφέλη για τη δημόσια υγεία».

Με πληροφορίες από Guardian