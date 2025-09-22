ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε στον στολίσκο Sumud να φτάσει στη Γάζα

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε στον στολίσκο Sumud να φτάσει στη Γάζα Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τα σκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, σκοπεύουν να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε πλοία να εισέλθουν σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Χαμάς ότι οργάνωσε την επιχείρηση για την προώθηση των στόχων της.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα, ο οποίος έχει καταστραφεί από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Ο στολίσκος «Sumud» που οργανώθηκε από τη Χαμάς, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τη Χαμάς και το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης» , αναφέρει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ Όρεν Μαρμορστάιν. «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την είσοδο πλοίων σε ενεργή ζώνη μάχης και δεν θα επιτρέψει την παραβίαση ενός νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού», αναφέρει και υπογραμμίζει πως «εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια και όχι να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ τους καλεί να δέσουν στο Μαρίνα Ασκαλόν και να ξεφορτώσουν εκεί τη βοήθεια, η οποία θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας». «Το Ισραήλ καλεί τους συμμετέχοντες να μην παραβιάσουν το νόμο και να αποδεχτούν την πρόταση του Ισραήλ για ειρηνική μεταφορά οποιασδήποτε βοήθειας έχουν μαζί τους», αναφέρει ο Μαρμορστάιν στην ανάρτησή του.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάνδαλο διαφθοράς στα σύνορα Τουρκίας - ΕΕ: Το Καπικουλέ ως σημείο πίεσης και ατιμωρησίας

Διεθνή / Σκάνδαλο διαφθοράς στα σύνορα Τουρκίας - ΕΕ: Το Καπικουλέ ως σημείο πίεσης και ατιμωρησίας

Η επιχείρηση κατά της δωροδοκίας στα σύνορα Τουρκίας‑Βουλγαρίας (Kapıkule) αποκάλυψε 38 συλλήψεις τελωνειακών υπαλλήλων αλλά μπλόκαρε στις δικαστικές διαδικασίες: η έλλειψη αποδείξεων και οι απελευθερώσεις προκαλούν ερωτήματα για το κατά πόσο η διαφθορά αντιμετωπίζεται ουσιαστικά
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Ποιοι και τι διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά σχολεία του καθεστώτος των Ταλιμπάν - Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια αρνείται να στείλει τα κορίτσια της;
LIFO NEWSROOM
 
 