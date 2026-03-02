Βόρεια Θάλασσα: Κατάσχεση ρωσικού δεξαμενόπλοιου τους «σκιώδους στόλου»

Το Βέλγιο κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο που πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ειδικές δυνάμεις, με τη βοήθεια γαλλικών ελικοπτέρων, επιβιβάστηκαν στο πλοίο σε μια μυστική επιχείρηση στη Βόρεια Θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν.

Η κατάσχεση του ρωσικού πετρελαιοφόρου

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι το πετρελαιοφόρο, που ταυτοποιήθηκε ως Ethera, έφερε ψευδώς τη σημαία της Γουινέας και πιστεύεται ότι επέστρεφε στη Ρωσία όταν κατασχέθηκε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Βελγίου.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου ανέφερε ότι ο καπετάνιος του πλοίου, Ρώσος υπήκοος, ανακρίνεται και ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα. Σε δήλωσή της, η εισαγγελία πρόσθεσε ότι τα έγγραφα του πλοίου που βρέθηκαν στο Ethera είναι επίσης ύποπτα ως πλαστά.

Facebook Twitter Φωτ. ΕΡΑ/Belgian Defence Ministry

Ο Φράνκεν ανέφερε ότι το πλοίο συνοδεύτηκε στο λιμάνι του Ζεμπρούγκε, όπου θα κατασχεθεί επίσημα.

Η κατάσχεση υποδηλώνει μια σκληρότερη στάση της Ευρώπης απέναντι στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Από την αρχή του έτους, οι δυτικές ναυτικές δυνάμεις έχουν εντείνει την παρακολούθηση των σκαφών του σκιώδους στόλου στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, ειδικότερα, έχουν αυξήσει τις επιχειρήσεις επιτήρησης και είναι πιο έτοιμες να επιβιβάζονται στα σκάφη με την απειλή όπλων, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα.

Facebook Twitter Φωτ. ΕΡΑ/Belgian Defence Ministry

Τα συχνά ερειπωμένα δεξαμενόπλοια, τα οποία συνήθως δεν είναι ασφαλισμένα ή είναι υποασφαλισμένα, πλέουν υπό τη σημαία χωρών όπως ο Παναμάς, η Γκάμπια, τα Μπαρμπάντος ή οι Κομόρες και μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο σε προορισμούς όπως η Κίνα και η Ινδία. Το πετρέλαιο υποβάλλεται σε επεξεργασία στις χώρες προορισμού και στη συνέχεια πωλείται στις διεθνείς αγορές.

Σε αυτό το σημείο, δεν αναγνωρίζεται πλέον ως ρωσικό και, ως εκ τούτου, παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα ως τιμωρία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει περιγράψει στο παρελθόν την κατάσχεση των δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων που μεταφέρουν τα φορτία της ως πράξεις πειρατείας.

Με πληροφορίες από Guardian

