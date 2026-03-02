Κύπρος: Drone σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι - «Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης»

Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο για drone σε βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Ο βρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Σημειώνεται πως δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Κύπρος: «Περιορισμένες ζημιές» από το drone στη βρετανική βάση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», πρόσθεσε.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.

Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση».

Κύπρος: Διάγγελμα Χριστοδουλίδη μετά την πρόσκρουση drone στη βάση της RAF

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, μετά την πρόσκρουση drone στη βάση της RAF, ανέφερε:

«Συμπατριώτες Συμπατριώτισσες.

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν Χθες βράδυ στις 12:03 τα μεσάνυχτα.

Μη επανδρωμένο αεροόχημα προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την ίδια στιγμή, συγκάλεσαν αμέσως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας, με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής.

Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα.

Πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

Και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ότι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Σημειώνεται πως ο κ. Χριστοδουλίδης θα προεδρεύσει συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.