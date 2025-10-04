Στολίσκος για Γάζα: «Ο Νετανιάχου ενέκρινε την επίθεση με drones κατά πλοίων»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε άμεσα ο ίδιος στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά δύο πλοίων, μέρος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Το CBS επικαλείται δύο αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν drones από υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς κατά των πλοίων που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Σίντι Μπου Σαΐντ της Τυνησίας, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με το CBS News.

Υπενθυμίζεται πως και το March to Gaza Greece είχε καταγγείλει επίθεση με drones στον στολίσκο για τη Γάζα, την περαμένη εβδομάδα. «Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» ανέφεραν.

Σε ανακοίνωσή του, ο Global Sumud Flottilla είχε υπογραμμίσει ότι «τα πλοία του δέχθηκαν επίθεση με drones σε διεθνή χωρικά ύδατα νότια της Κρητης» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας, προσθέτοντας ότι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Ο στολίσκος Global Sumud, αποτελείτο από περίπου 45 πλοία στα οποία επέβαιναν πολιτικές προσωπικότητες και φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες. Απέπλευσε από την Ισπανία τον Σεπτέμβριο με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Την Τετάρτη το βράδυ το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει πλοία του στολίσκου, αφού προειδοποίησε τα πληρώματά τους ότι εισέρχονται σε ύδατα τα οποία ελέγχει το Ισραήλ.

Περισσότεροι από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία στολίσκου συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχείρησης.