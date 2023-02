Ναυάγιο στην Ιταλία: Στους 61 ο αριθμός των νεκρών- «Φρικιαστικό θέαμα που σου μένει για όλη σου τη ζωή»

Για 61 νεκρούς κάνει λόγο ο νεότερος απολογισμός από το ναυάγιο που έλαβε χώρα κοντά στις ακτές της νότιας Ιταλίας. Μεταξύ των νεκρών είναι τουλάχιστον 12 παιδιά.

Νωρίς χθες, ξύλινο σκάφος που μετέφερε μετανάστες στην Ευρώπη συνετρίβη σε βράχια κοντά στο Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας.

Η Μανουέλα Κούρα, αξιωματούχος των περιφερειακών αρχών, δήλωσε στο Reuters ότι ένα ακόμα πτώμα εντοπίστηκε στη θάλασσα. Νωρίτερα είχε σημειώσει πως 81 άνθρωποι επέζησαν από το ναυάγιο, με 20 να νοσηλεύονται, εκ των οποίων ένα άτομο στην εντατική.

Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστος ο ακριβής αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος, που είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Σμύρνης «πριν από περίπου τέσσερις ημέρες» και εντοπίστηκε για πρώτη φορά περίπου 74 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή αργά το Σάββατο από ένα αεροπλάνο που διαχειρίζεται η υπηρεσία συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Frontex, ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία.

Σκάφη περιπολίας κινητοποιήθηκαν για να το αναχαιτίσουν, αλλά οι έντονες καιρικές συνθήκες τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στο λιμάνι, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οι Αρχές κινητοποίησαν μονάδες έρευνας κατά μήκος της ακτογραμμής.

Από τους πρώτους σορούς μεταναστών που εντοπίστηκαν ξεβρασμένα στην παραλία ήταν ενός μωρού λίγων μηνών, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Ο δήμαρχος του Κούτρο, Αντόνιο Τσεράζο, είπε ότι γυναίκες και παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

Με τη φωνή του τρεμάμενη, ο δήμαρχος είπε στο ειδησεογραφικό κανάλι SkyTG24 ότι αντίκρισε «ένα θέαμα που δεν θα θέλει κανείς να δει ποτέ στη ζωή σου (...) ένα φρικιαστικό θέαμα (...) που σου μένει για όλη σου τη ζωή».

Συντρίμμια από το ξύλινο καϊκι, ένα τουρκικό ιστιοφόρο, ήταν σκορπισμένα σε ένα μεγάλο τμήμα της ακτής.

Ένας επιζών συνελήφθη με την κατηγορία της διακίνησης μεταναστών, δήλωσε η τελωνειακή αστυνομία Guardia di Finanza.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τους θανάτους και κατηγόρησε τους απάνθρωπους διακινητές ανθρώπων που επωφελούνται δίνοντας σε μετανάστες «την ψευδή προοπτική ενός ασφαλούς ταξιδιού».

«Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αποτρέψει τις αναχωρήσεις, και μαζί με τραγωδίες σαν και αυτές, και θα συνεχίσει να το κάνει, πρώτα απ' όλα καλώντας για μέγιστη συνεργασία από τις χώρες αναχώρησης και προέλευσης», είπε.

Ο Ιταλός πρόεδρος, Σέρτζιο Ματαρέλα, εξέφρασε τη λύπη του το ναυάγιο ζητώντας παράλληλα να καταβληθεί προσπάθεια με στόχο να απαλειφθούν οι αιτίες των μεταναστευτικών ρευμάτων, όπως οι πόλεμοι, η φτώχεια, οι διωγμοί, η τρομοκρατία και οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζήτησε την επιτάχυνση της μεταρρύθμισης του δικαιώματος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε tweet της, η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει λόγο για «τραγωδία» και εκφράζει τη βαθιά της θλίψη απευθύνοντας έκκληση για την επιτάχυ

νση των προσπαθειών σχετικά με το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Δικαίωμα του Ασύλου και για το Σχέδιο Δράσης για την κεντρική Μεσόγειο.

