ΝΑΤΟ για Ουκρανία: «Όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, θα προσκληθεί» - Η αντίδραση Ζελέσνκι

Για μια κίνηση που οδηγεί την Ουκρανία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ μίλησε ο γενικός γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ, αλλά χωρίς να υπάρξει πρόκληση προς το παρόν και θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, θα προσκαλέσουμε την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπέργκ, πριν από λίγο κατά την συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τις εργασίες της πρώτης μέρας της συνόδου των ηγετών των χωρών - μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο που θα καθορίσουν τη μελλοντική τους σχέση με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της υποψηφιότητάς της για ένταξη, δήλωσαν παράλληλα σήμερα τέσσερις διπλωμάτες.

Στην κοινή ανακοίνωση της Συμμαχίας καλωσορίζεται ο Βολοντομίρ Ζελένσκι, ο οποίος πάντως νωρίτερα είχε επισημάνει πως χρειάζονται συγκεκριμένες κινήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αλλιώς θα δοθεί λάθος μήνυμα στη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε σήμερα ένα σημαντικό πακέτο διευρυμένης πολιτικής και πρακτικής υποστήριξης. Αποφασίσαμε να ιδρύσουμε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, ένα νέο κοινό όργανο στο οποίο οι Σύμμαχοι και η Ουκρανία συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη για την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, της δέσμευσης, της συνεργασίας και των ευρωατλαντικών φιλοδοξιών της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Θα προβλέπει κοινές διαβουλεύσεις, λήψη αποφάσεων και δραστηριότητες, και θα χρησιμεύσει επίσης ως μηχανισμός διαβούλευσης σε περίπτωση κρίσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας».

Αξίζει να σημειώσουμε πως ένα τέτοιου είδους Συμβούλιο υπήρχε και μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας αλλά καταργήθηκε μετά την ρωσική εισβολή στην Κριμαία το 2014.

Στην ίδια ανακοίνωση καλωσορίζεται η Φινλανδία ως νέο μέλος. Γίνεται βέβαια αναφορά στη Ρωσία με την σημείωση: «Η ειρήνη στον ευρωατλαντικό χώρο έχει κλονιστεί. Η Ρωσική Ομοσπονδία παραβίασε τους κανόνες και τις αρχές που συνέβαλαν σε μια σταθερή και προβλέψιμη ευρωπαϊκή τάξη ασφαλείας. Η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί τη σημαντικότερη και αμεσότερη απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον ευρωατλαντικό χώρο. Η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, αποτελεί την πιο άμεση ασύμμετρη απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας και τη διεθνή ειρήνη και ευημερία. Οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι παγκόσμιες και διασυνδεδεμένες».

Προστίθεται πως «δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου και άλλες φρικαλεότητες». Καλεί όλες τις χώρες να μην παρέχουν κανενός είδους βοήθεια στην Ρωσία και στηλιτεύει την στάση της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με την μακροσκελή ανακοίνωση της Συμμαχίας η Ρωσία έχει αυξήσει τη στρατιωτική της ανάπτυξη και παρουσία σε πολλαπλά πεδία στις περιοχές της Βαλτικής, της Μαύρης και της Μεσογείου Θάλασσας και διατηρεί σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες στην Αρκτική. «Η πιο διεκδικητική στάση της Ρωσίας, οι νέες στρατιωτικές δυνατότητες και οι προκλητικές δραστηριότητες της, μεταξύ άλλων κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ, καθώς και οι ασκήσεις μεγάλης κλίμακας χωρίς προειδοποίηση και οι αιφνιδιαστικές ασκήσεις της, εξακολουθούν να απειλούν την ασφάλεια του ευρωατλαντικού χώρου».

Αναφορά γίνεται στις προκλήσεις στην Αφρική και στην Μέση Ανατολή ενώ για την Κίνα υποστηρίζεται πως «οι διακηρυγμένες φιλοδοξίες και οι καταναγκαστικές πολιτικές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) αμφισβητούν τα συμφέροντα, την ασφάλεια και τις αξίες μας».

Για τα πυρηνικά σημειώνεται πως «η Συμμαχία έχει τις δυνατότητες και την αποφασιστικότητα να επιβάλει σε έναν αντίπαλο κόστος που θα υπερέβαινε κατά πολύ τα οφέλη που θα μπορούσε να ελπίζει ότι θα επιτύχει οποιοσδήποτε αντίπαλος. Οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Συμμαχίας, ιδίως εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελούν την ύψιστη εγγύηση της ασφάλειας της Συμμαχίας (...) Το ΝΑΤΟ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την προστασία της πυρηνικής αποτρεπτικής αποστολής.».

