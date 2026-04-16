Νάπολη: Ένοπλοι ληστές κράτησαν 25 ομήρους σε τράπεζα - Διέφυγαν μέσω υπόγειας σήραγγας

The LiFO team
Πλήθος έχει συγκεντρωθεί έξω από το κατάστημα της τράπεζας στη Νάπολη / Φωτ.: Getty Images
Ένοπλοι ληστές στη Νάπολη κράτησαν 25 άτομα όμηρους σε τράπεζα για περίπου δύο ώρες την Πέμπτη, πριν διαφύγουν μέσω υπόγειας σήραγγας.

Τρεις δράστες εισέβαλαν γύρω στις 11:30 το πρωί σε υποκατάστημα της Crédit Agricole στη νότια ιταλική πόλη, κρατώντας ομήρους εργαζομένους και πελάτες. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν από την αστυνομία λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι.

«Χάρη στην άμεση ανταπόκριση, όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς», δήλωσε ο ο επικεφαλής της νομαρχίας (prefect) της Νάπολης, Μικέλε ντι Μπάρι.

Οι αρχές έσπασαν τα παράθυρα του υποκαταστήματος, που βρίσκεται στην πλατεία Medaglie d’Oro, στην περιοχή Αρενέλα, για να εισέλθουν στο κτίριο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει, πιθανότατα μέσω ανοίγματος στο δάπεδο της τράπεζας που οδηγούσε στο αποχετευτικό δίκτυο.

Η εταιρεία διαχείρισης του υδροδοτικού δικτύου της πόλης προχώρησε σε ελέγχους στο σύστημα αποχέτευσης, ενώ σύμφωνα με το τοπικό μέσο Fanpage.it, παραμένει ασαφές αν οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος τους ήταν θυρίδες ασφαλείας και ότι στο κατάστημα δεν υπήρχαν μετρητά.

Στο σημείο βρέθηκε και ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκρατέρι. 

Πελάτης της τράπεζας που βρισκόταν μεταξύ των ομήρων δήλωσε στο Fanpage.it ότι οι δράστες τους κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο. «Ήμουν μέσα όταν μπήκαν. Ήταν σίγουρα τρεις. Μας έκλεισαν όλους – πελάτες, υπαλλήλους και τον διευθυντή – σε έναν χώρο. Ήταν οπλισμένοι αλλά δεν άσκησαν βία», ανέφερε.

Παρόμοια ληστεία είχε σημειωθεί το 2020 σε υποκατάστημα της Crédit Agricole στο Μιλάνο, όπου οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης το αποχετευτικό δίκτυο για να αποκτήσουν πρόσβαση και να διαφύγουν, αφαιρώντας θυρίδες ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian

