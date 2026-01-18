ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ληστεία στο Μικρολίμανο: Εισέβαλε στο κατάστημα με μπαλτά και απέσπασε 12.000 ευρώ

Ο δράστης ακινητοποίησε διά της βίας την 23χρονη υπάλληλο

The LiFO team
The LiFO team
Ληστεία στο Μικρολίμανο: Εισέβαλε στο κατάστημα με μπαλτά και απέσπασε 12.000 ευρώ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (18/1), περίπου στις 11:00, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Μικρολίμανο Πειραιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και φορώντας κράνος εισέβαλε στο κατάστημα κρατώντας μπαλτά.

Ακινητοποίησε με τη βία την 23χρονη υπάλληλο και την έδεσε με πλαστικά δεματικά.

Στη συνέχεια αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 12.000 ευρώ και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Παρά τις άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών στην ευρύτερη περιοχή, ο δράστης δεν εντοπίστηκε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, η οποία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή του.

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στο Πέραμα: «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλη την Αττική», ξεσπά ο δήμαρχος

Ελλάδα / Φωτιά στο Πέραμα: «400 στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλη την Αττική», ξεσπά ο δήμαρχος

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια» ανέφερε χαρακτηριστικά
THE LIFO TEAM
 
 