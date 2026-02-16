ΕΛΛΑΔΑ
Ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά

Οι πρώτες πληροφορίες - Ο δράστης αφαίρεσε άγνωστο, μέχρι στιγμής, χρηματικό ποσό

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Δευτέρας (16/2) στην περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άγνωστος δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και υπό την απειλή όπλου, εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 119.

Ο δράστης αφαίρεσε άγνωστο- μέχρι στιγμής- χρηματικό ποσό από τα ταμεία και στη συνέχεια διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
 
 
