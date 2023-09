Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τουλάχιστον 200 νεκροί - Οι φόβοι μετά την εκεχειρία

Tουλάχιστον 200 νεκροί και 10.000 εκτοπισμένοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ενώ ο Αλίεφ του Αζερμπαϊτζάν τάζει παράδεισο στους κατοίκους.

Η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη σφοδρών πυρών πυροβολικού εκ μέρους του Αζερμπαϊτζάν εναντίον των αρμενικών δυνάμεων, μετρίασε τους φόβους για έναν τρίτο πόλεμο πλήρους κλίμακας για την περιοχή στα νότια βουνά του Καυκάσου. Αλλά εξακολουθεί να αφήνει σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη σύγκρουση.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας για την οποία διαμεσολάβησαν οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, οι αυτονομιστικές αρχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ έκαναν σημαντικές παραχωρήσεις:

-διέλυσαν τις αμυντικές δυνάμεις της περιοχής και

-απέσυραν το στρατιωτικό απόσπασμα της Αρμενίας.

Όμως το ζήτημα του τελικού καθεστώτος του Ναγκόρνο-Καραμπάχ παραμένει ανοιχτό και θα βρεθεί στο επίκεντρο των συνομιλιών μεταξύ των πλευρών που ξεκινούν αύριο Πέμπτη.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει την αποχώρηση «των μονάδων και των στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων της Αρμενίας» που έχουν απομείνει στον θύλακα καθώς και «τη διάλυση και τον πλήρη αφοπλισμό» των ομάδων του Στρατού Άμυνας του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι αυτονομιστές δέχτηκαν επίσης να ξεκινήσουν συνομιλίες αύριο, στην αζέρικη πόλη Γιέβλαχ, με θέμα την «επανένταξη» του θύλακα στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο Χικμέτ Χατζίεφ, ένας σύμβουλος του Αζέρου προέδρου, είπε ότι στόχος του Μπακού είναι «η ειρηνική επανένταξη των Αρμένιων του Καραμπάχ» και η «εξομάλυνση» των σχέσεων με την Αρμενία.

Την προοπτική συνεργασίας, συμφιλίωσης και ανάπτυξης από κοινού πρότεινε απόψε ο ίδιος ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ στους Αρμένιους κατοίκους του Ναγκόρνο Καραμπάχ αλλά και στη γειτονική Αρμενία, αφού οι δυνάμεις του έθεσαν υπό έλεγχο αυτόν τον ορεινό θύλακα. Στο διάγγελμά του, που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ο Αλίεφ είπε ότι το Αζερμπαϊζάν ανέκτησε την πλήρη κυριαρχία των εδαφών του και τώρα επιθυμεί να ενσωματώσει τον πληθυσμό του Καραμπάχ και να μετατρέψει την περιοχή αυτήν σε «παράδεισο». Το Αζερμπαϊτζάν, πρόσθεσε, δεν έχει τίποτα εναντίον των Αρμένιων κατοίκων του Καραμπάχ –«είναι πολίτες μας», είπε χαρακτηριστικά– αλλά μόνο εναντίον της «εγκληματικής» ηγεσίας των αυτονομιστών.

Το Μπακού εκτιμά το γεγονός ότι η Αρμενία, στη στήριξη της οποίας υπολόγιζε το Ναγκόρνο Καραμπάχ εδώ και τρεις δεκαετίες, δεν επιδίωξε να παρέμβει στη στρατιωτική επιχείρηση των Αζέρων. Αυτό το γεγονός βελτιώνει τις προοπτικές ειρηνευτικών συνομιλιών, είπε ο Αλίεφ.

Ο Αζέρος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι αυτονομιστές άρχισαν να παραδίδουν τον οπλισμό τους και να εγκαταλείπουν τις στρατιωτικές θέσεις τους, λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την οποία τερματίστηκε η «επίθεση αστραπή» στον θύλακα. Πρόσθεσε ότι οι αζέρικες δυνάμεις «κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος» των αυτονομιστικών δυνάμεων και του εξοπλισμού τους και «αποκατέστησαν την εθνική κυριαρχία» στην περιοχή.

Με τη νίκη του Αζερμπαϊτζάν ωστόσο εγείρονται φόβοι για μια μαζική έξοδο των 120.000 κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται ένα μεγάλο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο του Στεπανακέρτ, της πρωτεύουσας του θύλακα. Το αεροδρόμιο ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στη γειτονική Αρμενία απόψε ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών έξω από την έδρα της κυβέρνησης, στο Γερεβάν, όπως ανέφερε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι συγκεντρωμένοι εκτόξευαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν επίσης βομβίδες κρότου-λάμψης και προειδοποίησαν ότι θα λάβουν «ειδικά μέτρα» εάν δεν επανέλθει η τάξη.

