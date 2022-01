Ο πατέρας της εξαφανισμένης Χάρμονι Μοντγκόμερι στο Νιου Χάμσαϊρ συνελήφθη δυο χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του κοριτσιού.

Η Χάρμονι, που ήταν τότε 5 ετών, εθεάθη τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2019 όταν κοινωνικές υπηρεσίες και αστυνομία κλήθηκαν στο σπίτι της. Οι αρχές ξεκίνησαν τώρα έρευνα εθνικής εμβέλειας για τον εντοπισμό του μικρού κοριτσιού.

Ο 31χρονος Άνταμ Μοντγκόμερι συνελήφθη την Τρίτη με πολλαπλές κατηγορίες με την σύλληψη να έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις νέες λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με την υπόθεση.

Manchester Police received a report this week that Harmony Montgomery has not been seen since late 2019. The circumstances surrounding this prolonged absence are very concerning and are being thoroughly investigated. pic.twitter.com/WdOEF8X2Uz