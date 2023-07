Μπραντ Πιτ, Ντάνιελ Κρεγκ και Χιου Τζάκμαν: Γεμάτη αστέρες η εξέδρα του Wimbledon

Ο Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ είναι ο φετινός νικητής του Wimbledon, μετά τη νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς και πολλοί ήταν οι επώνυμοι που τον απόλαυσαν από κοντά.

Ο Μπραντ Πιτ ήταν ανάμεσα στις διασημότητες που βρέθηκαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Wimbledon ανδρών την Κυριακή. Ο σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στο Centre Court για να παρακολουθήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Κάρλος Αλκαράθ να αγωνίζονται σε έναν συναρπαστικό αγώνα, από τον οποίο νικητής αναδείχτηκε τελικά ο δεύτερος.

Επίσης, στο ίδιο γήπεδο βρέθηκαν και ο Χιου Τζάκμαν με τη σύζυγό του, με τον ηθοποιό να γράφει στο Twitter: «"Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ για να χειροκροτήσω τον Νόβακ Τζόκοβιτς».

Τον συγκλονιστικό τελικό του Wimbledon δεν έχασε ούτε ο Ντάνιελ Κρεγκ με τη σύζυγό του, Ρέιτσελ Βάις, αλλά ούτε και ο έτερος τενίστας Άντι Μάρεϊ. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε επίσης την Αριάνα Γκράντε, αλλά και τον ηθοποιό Τομ Χίντλστον.

The Princess of Wales shakes hands with Daniel Craig in the Royal Box on day fourteen of The Championships, #Wimbledon pic.twitter.com/955Y5xuRMd — Spotted @ Wimbledon (@CelebsWimbledon) July 16, 2023

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, βρίσκονταν στο βασιλικό θεωρείο με τα παιδιά τους, πρίγκιπα Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ, ενώ ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας παρακολούθησε την προσπάθεια του Αλκαράθ να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο στο Γουίμπλεντον (που εν τέλει τα κατάφερε).