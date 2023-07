Ο Ισπανός τενίστας Κάρλος Αλκαράθ είναι ο φετινός νικητής του Wimbledon, μετά τη νίκη επί του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Μετά από έναν αγώνα που τα είχε όλα, ο Κάρλος Αλκαράθ στέφθηκε πρωταθλητής του Wimbledon με 3-2 σετ.

A new name. A new reign. 🇪🇸@carlosalcaraz, your 2023 Gentlemen's Singles champion#Wimbledon pic.twitter.com/3KNlRTOPhx