Μπομπ Σάγκετ: Νεκρός σε ξενοδοχείο στη Φλόριντα βρέθηκε ο Αμερικανός κωμικός

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο κωμικός ηθοποιός Μπομπ Σάγκετ, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός ως Ντάνι Τάνερ στη τηλεοπτική σειρά «Full House».

Ο κωμικός βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φλόριντα, έπειτα από παράσταση στο Τζάκσονβιλ.



Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία ο ίδιος είχε γράψει στο Twitter για το πόσο διασκέδασε κάνοντας μια παράσταση στο Τζάκσονβιλ.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένεια του κωμικού με δήλωση στο CNN. «Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης ότι ο αγαπημένος μας Μπομπ πέθανε σήμερα. Ήταν τα πάντα για εμάς και θέλουμε να ξέρετε πόσο πολύ αγαπούσε τους θαυμαστές του και χαιρόταν να παίζει ζωντανά και να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από το γέλιο. Ζητάμε να σεβαστείτε το πένθος μας αυτή τη στιγμή και σας καλούμε να θυμόμαστε μαζί την αγάπη και το γέλιο που χάρισε ο Μπομπ στον κόσμο» αναφέρει, συγκεκριμένα, η οικογένειά του.

Ο Σάγκετ, ο οποίος έμενε στο Ritz-Carlton στο Ορλάντο της Φλόριντα, δεν ανταποκρίθηκε στο προσωπικό του ξενοδοχείου. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν νεκρό στο δωμάτιό του. Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του διάσημου κωμικού.

«Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές κλήθηκαν στο Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes για μια κλήση σχετικά με έναν άνδρα που δεν ανταποκρίθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως Ρόμπερτ Σάγκετ και διαπιστώθηκε ότι πέθανε επί τόπου. Οι ντετέκτιβ δεν βρήκαν σημάδια επίθεσης ή χρήσης ναρκωτικών», ανέφερε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ.



Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi