Μπέρδεμα στο Λάγος- Είδαν αεροπλάνο σε πολυσύχναστη λεωφόρο, νόμιζαν ότι είχε συντριβεί

Ένα αεροπλάνο, στην άκρη πολυσύχναστης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας στο Λάγος, προκάλεσε μπέρδεμα. Στη θέση του, πολλοί πίστεψαν ότι είχε συντριβεί, αλλά τελικά οι νιγηριανές αρχές ξεκαθάρισαν ότι το αεροπλάνο απλά μεταφέρονταν μετά την πώλησή του.

Στα social media κυκλοφόρησαν αρκετά βίντεο στα οποία το επιβατικό αεροπλάνο φαινόταν σε διάφορα σημεία κατά μήκος του μεγάλου δρόμου, σε απόσταση ενός μιλίου από τα terminal του αεροδρομίου και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης αεροσκαφών.

Η θέα του αεροσκάφους πυροδότησε φήμες στο διαδίκτυο πως ένα αεροπλάνο είχε συντριβεί στην περιοχή. Αρχικά, ο επικεφαλής της υπηρεσίας έκτακτων αναγκών του Λάγος- Ιμπραχίμ Φαρινλόγε- δήλωσε ότι δεν αγνοούνταν κανένα από τα αεροσκάφη που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στην πόλη.

Τελικά, το βράδυ της Τρίτης η υπηρεσία αεροδρομίων της Νιγηρίας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, ξεκαθαρίζοντας ότι τα περί συντριβής ήταν ψευδή. «Το αεροπλάνο πωλήθηκε σε νέο ιδιοκτήτη, που το μετέφερε στον τελικό προορισμό του», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

The Federal Airports Authority of Nigeria would like to inform the general public to disregard the news making the rounds on social media about an alleged crash at Ikeja Airport.



The aircraft was sold by the owner to a buyer, who was taking it to its final destination.

