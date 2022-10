Μπαράκ Ομπάμα: Μισέλ, εκείνη την ημέρα κέρδισα το λαχείο- Η ανάρτηση για τα 30 χρόνια γάμου

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα συμπληρώνουν 30 χρόνια γάμου και αντάλλαξαν ευχές μέσω των social media, για την επέτειό τους.

«Μισέ, έπειτα από 30 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος γιατί είσαι ακριβώς ίδια κι εγώ όχι», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τον γάμο τους και μια από επίσκεψη του ζευγαριού σε παραλία.

«Αυτό που ξέρω είναι πως κέρδισα το λαχείο εκείνη την ημέρα. Ότι δεν θα μπορούσα να είχα ζητήσει καλύτερη σύντροφο. Χαρούμενη επέτειο αγαπημένη!», συμπλήρωσε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Miche, After 30 years, I’m not sure why you look exactly the same and I don’t. I do know that I won the lottery that day—that I couldn’t have asked for a better life partner. Happy anniversary, sweetheart! pic.twitter.com/sYGKPOff1O