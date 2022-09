Ο αθέατος Λευκός Οίκος του Μπαράκ Ομπάμα σε ένα νέο λεύκωμα του Πιτ Σόουζα

Ο Πιτ Σόουζα, ο φωτογράφος του Λευκού Οίκου επί διοικήσεων Ρίγκαν και Ομπάμα, έχει δει τον Λευκό Οίκο εκ των έσω, όπως κανείς άλλος.

Σε ένα νέο λεύκωμα που καταγράφει τη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα, ο Σόουζα προσφέρει μια διαφορετική ματιά στο κοινό, με φωτογραφίες από την καθημερινότητα της τότε προεδρικής οικογένειας, αλλά και του προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Το βιβλίο με τίτλο The West Wing and Beyond: What I Saw Inside the Presidency κυκλοφορεί αύριο, Τρίτη και το People εξασφάλισε μερικές από τις αθέατες έως σήμερα και αναπάντεχες φωτογραφίες που περιέχει.

Ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν κρατά το χέρι του προέδρου Ομπάμα κατά τη διάρκεια μιας προσευχής το 2013 - Φωτ.: Pete Souza

Ο Μπράιαν Μόστελερ, διευθυντής του Οβάλ Γραφείου, παίζει με τα πρώτα σκυλιά, Μπο και Σάνι, στο χιόνι, το 2016 - Φωτ.: Pete Souza

Κρατώντας το μπράτσο ενός στρατιωτικού συνοδού στο Μπλε Δωμάτιο, η Μέριλ Στριπ κοιτά ψηλά λίγο προτού βραβευτεί ως τιμώμενη του Kennedy Center, το 2011. Η ίδια θυμάται να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή πως ευχόταν «οι γονείς της να τη βλέπουν από ψηλά σ'αυτόν τον κόσμο» - Φωτ.: Pete Souza

Ο Νίκολας Ταμάριν, γιος του επί χρόνια συμβούλου Νέιτ Ταμάριν, μπαίνει στο Οβάλ Γραφείο το 2010 - Φωτ.: Pete Souza

Ο Μπράντον Λεπόου, μέλος του προσωπικού του Λευκού Οίκου, γίνεται «ανθρώπινη ασπίδα» μεταξύ των δημοσιογράφων και του Ομπάμα που επισκέπτεται μια οικογένεια στο σπίτι της στο Σιάτλ, το 2010. Τρία χρόνια μετά,ο Μπράντον διαγνώστηκε με λευχαιμία εν μέσω γαμήλιων προετοιμασιών, ενώ το 2015 άφησε την τελευταία του πνοή - Φωτ.: Pete Souza

Ο Μπράιαν Μοστέλερ κρατά μια μίνι μπασκέτα μπροστά από την πόρτα του γραφείου συσκέψεων του υπουργικού συμβουλίου, ενώ ο πρόεδρος ρίχνει σουτάκια, το 2010 - Φωτ.: Pete Souza

Τα τότε έξυπνα τηλέφωνα απαγορεύονταν αυστηρά στις αίθουσες συσκέψεων της Δυτικής Πτέρυγας, οπότε ήταν κοινό το θέαμα με τα κινητά και τα post-it με τα ονόματα ώστε όλοι να γνωρίζουν τι ανήκει σε ποιον - Φωτ.: Pete Souza

Με υπερσύγχρονα κυάλια, ένας πράκτορας παρακολουθεί εκδήλωση στο Capitol Square του Νιου Χαμσάιρ, το 2012 - Φωτ.: Pete Souza

Ο επικεφαλής κειμενογράφος, Τζον Φαβρό, κρατά το τελικό σχέδιο της ομιλίας Ομπάμα για το State of the Union του 2012. Ο Ομπάμα έκανε διορθώσεις στα κείμενά του με ένα μαύρο στυλό υγρής μελάνης - Φωτ.: Pete Souza

Ο Ομπάμα κατευθύνεται προς τα μέλη του Girls Nation για την οικογενειακή φωτογραφία - Φωτ.: Pete Souza