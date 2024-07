Μπάιντεν: Μόνο αν μου το πει ο Θεός, θα παραιτηθώ

Μόνο αν μου έρθει ο Θεός και μου το πει, θα παραιτηθώ - αλλά, ο Θεός δεν θα έρθει, είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Παρασκευής ο Τζο Μπάιντεν.

«Κανείς δεν είναι ικανότερος (από εμένα)» για να είναι πρόεδρος ή για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, υποστήριξε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC News.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, στις 27 Ιουνίου, είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι Δημοκρατικοί να εγείρουν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Ήδη τέσσερις Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν παροτρύνει τον Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγνώρισε για πολλοστή φορά ότι η εμφάνισή του στην προ ημερών τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, υπογραμμίζοντας όμως ότι ήταν μια κακή παρένθεση – ένα μεμονωμένο συμβάν λόγω του κρυολογήματος που τον ταλαιπωρούσε. «Αισθανόμουν χάλια… είχα ένα άσχημο κρυολόγημα» εκείνη την ημέρα, είπε.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος τον ρώτησε ευθέως αν παρακολούθησε αργότερα την τηλεμαχία για να σχηματίσει καλύτερη άποψη σχετικά με την επίδοσή του. «Δεν νομίζω, όχι» απάντησε ο Μπάιντεν. Ο ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος έθεσε επίσης το ζήτημα του γνωστικού τεστ που έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη ο Ντόναλντ Τραμπ, ρωτώντας τον πρόεδρο Μπάιντεν εάν θα ήταν έτοιμος να υποβληθεί σε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως η άσκηση των καθηκόντων του ισοδυναμεί με γνωστικό τεστ στο οποίο υποβάλλεται καθημερινά.

BREAKING: Biden admits he pushed to expand NATO



This is specifically why Putin has stated the war started



Biden forgot he wasn’t supposed to say that part pic.twitter.com/mrYniKPERk — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 6, 2024

Παρότι εμφανίστηκε πιο άνετος σε σύγκριση με την τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου, ο Τζο Μπάιντεν δεν απέφυγε σε ορισμένες περιπτώσεις τις ημιτελείς ή κάπως ασύνδετες προτάσεις.

When I first ran for president, I wanted to do three things: restore some decency to the office, restore support for the middle class instead of trickle-down economics, and unite our country.



We were told it couldn’t be done. But we got it done. pic.twitter.com/nIUiwBVy8G — Joe Biden (@JoeBiden) July 6, 2024

Επί 22 λεπτά υπερασπίστηκε με πείσμα την υποψηφιότητά του για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, αμφισβητώντας τις δημοσκοπήσεις που δίνουν προβάδισμα στον Ντόναλντ Τραμπ και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως πρόκειται για αμφίρροπη κούρσα, «στήθος με στήθος».

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος ρώτησε επίμονα τον πρόεδρο Μπάιντεν για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα, για να λάβει την ακόλουθη απάντηση: «Εάν ο Παντοδύναμος Θεός ερχόταν και μου έλεγε “Τζο, βγες από την κούρσα”, θα το έκανα. Αλλά ο Παντοδύναμος Θεός δεν θα έρθει».

George Stephanopoulos: “If you can be convinced that you cannot defeat Donald Trump, will you stand down?”



President Biden: “It depends. If the Lord Almighty himself comes down and tells me that, I might do that.” pic.twitter.com/LWLkSRx8ML — The Recount (@therecount) July 6, 2024

Αυξάνονται οι πιέσεις για την παραίτησή του

Ο Μάικ Κουίγκλι έγινε χθες, ο τέταρτος Δημοκρατικός βουλευτής που προτρέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Μιλώντας στο MSNBC, ο βουλευτής Μάικ Κούιγκλι, ο οποίος εκπροσωπεί το Ιλινόι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναγνωρίζει ότι στον πρόεδρο Μπάιντεν οφείλεται «ευγνωμοσύνη», αλλά υπογραμμίζει πως «το μόνο που μπορείτε να κάνετε τώρα» για «να αποτρέψετε την απόλυτη καταστροφή», είναι «να παραιτηθείτε και να αφήσετε κάποιον άλλον να το κάνει αυτό» (σ.σ. δηλαδή να είναι αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου).

Οι άλλοι τρεις βουλευτές των Δημοκρατικών που έχουν καλέσει τον πρόεδρο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα είναι οι Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα) και Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη).



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ