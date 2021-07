Ο Τζο Μπάιντεν πήρε θέση για την τιμωρία που επιβλήθηκε στην Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον- ένα από τα φαβορί για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στα 100 μ.- λόγω χρήσης κάνναβης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πραγματικά υπερήφανος» για το πώς διαχειρίστηκε η 21χρονη σπρίντερ την τιμωρία της, αλλά πρόσθεσε ότι όλοι ξέρουν τους κανόνες.

«Οι κανόνες είναι κανόνες», υπογράμμισε ο Μπάιντεν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Μίσιγκαν. «Το αν πρέπει να παραμείνουν είναι ένα διαφορετικό θέμα, αλλά οι κανόνες είναι κανόνες», συμπλήρωσε.

New: I asked @POTUS if he thought @itskerrii’s suspension was fair?

Biden said the “rules are the rules” but questioned if they should remain that way.



“I was really proud of the way she responded,” he adds. pic.twitter.com/3HNIzTbeCw