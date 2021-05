Άνδρας που πιστεύεται πως σκότωσε 70 υπό απειλή τίγρεις συνελήφθη στο Μπαγκλαντές μετά από ανθρωποκυνηγητό 20 χρόνων.

Ο Χαμπίμπ Ταλουκντέρ -γνωστός ως Τίγρης Χαμπίμπ- κυνηγούσε στο μαγκρόβιο δάσος Sundarbans, στα σύνορα Ινδιας - Μπαγκλαντές.

Η δασική αυτή περιοχή φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό τίγρεων της Βεγγάλης, είδος που έχει περιοριστεί σε ελάχιστες χιλιάδες στην άγρια φύση.

Το τομάρι, τα κόκκαλα, ακόμη και η σάρκα των τίγρεων αυτών παραμένει στόχος των λαθροκυνηγών και των λαθρεμπόρων.

Sharankhola police, acting on a tip-off, arrested Habib Talukder, 50, in the early hours of Saturday from Madhya Sonatola village, adjacent to the forest, under Southkhali union.https://t.co/wVc59Du48u