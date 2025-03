Το «Μουσείο για το Αιδοίο» έκανε έρανο για το ενοίκιο του - Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ

Παρά τις δυσκολίες, το «Μουσείο για το Αιδοίο» τα κατάφερε και - τουλάχιστον για την ώρα - παραμένει ανοιχτό.

Πριν λίγες ημέρες, το «Μουσείο για το Αιδοίο» στο Λονδίνο με ανακοίνωσή του ενημέρωνε το κοινό του, πως ίσως χρειαστεί να «κλείσει οριστικά τις πόρτες του» λόγω των υψηλών ενοικίων.

Το Μουσείο, που στόχος της δημιουργίας του είναι να «σπάσει το στίγμα της γυναικολογικής ανατομίας και να αποτελέσει μέρος μιας κοινωνικής μετατόπισης από τη σωματική ντροπή στον εορτασμό», έχει κλείσει ξανά και στο παρελθόν, καθώς χρειάστηκε να μετακομίσει ξανά το 2022 για τους ίδιους λόγους.

Την Παρασκευή 14 Μαρτίου το μουσείο ανακοίνωσε ότι απειλείται και πάλι με κλείσιμο, εξηγώντας ότι παρά τις σκληρές προσπάθειες να «διαπραγματευτεί μια συμφωνία με τους ιδιοκτήτες» δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια δημιούργησε μία online πλατφόρμα χρηματοδότησης με στόχο να συγκεντρώσει 60.000 λίρες για το ενοίκιο τριών μηνών ώστε όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «να ξεπεράσουν τις δυνάμεις που είναι εναντίον τους». Μέσα σε τρεις ημέρες, συγκέντρωσε πάνω από 68.000 λίρες, καταρρίπτοντας το στόχο και έτσι θα παραμείνει ανοιχτό εφόσον μπορεί να καλύψει τον επερχόμενο λογαριασμό του ενοικίου του.

We have hit our target! The Vagina Museum is saved! This #WomensHistoryMonth, together we prevented the Vagina Museum from becoming a footnote in women's history. Instead, we made women's history. This community prevailed against overwhelming forces! https://t.co/jc0IjjtInF