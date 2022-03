H ιδρύτρια του πρώτου "Μουσείου για το Αιδοίο" εξηγεί γιατί κάνει για όλους- cis, trans, μπαμπάδες και παιδιά

Η Φλόρενς Σλέχτερ, ιδρύτρια του Vagina Museum, του πρώτου μουσείου παγκοσμίως για το αιδοίο, εξηγεί την ιδέα της και γιατί απευθύνεται σε όλους- cis, trans, γονείς και παιδιά.

Το Vagina Museum έγινε το πρώτο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο «στον κόλπο, το αιδοίο και τη γυναικολογική ανατομία» όταν άνοιξε για πρώτη φορά στο Κάμντεν του Λονδίνου το 2019. Τον Σεπτέμβριο του 2021 αναγκάστηκε να αναζητήσει νέα στέγη και σύντομα θα ανοίξει ξανά τις πύλες του, σε νέο χώρο, τρεις φορές μεγαλύτερο.

Το ολοκαίνουργιο Vagina Museum θα φιλοξενεί όχι μόνο προσωρινές εκθέσεις, αλλά και μια μόνιμη με τίτλο «From A to V» με πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, την ανατομία, τα δικαιώματα των τρανς, τον ακρωτηριασμό, τη σεξουαλική εργασία και την έμμηνο ρύση.

Facebook Twitter Η Florence Schechter, ιδρύτρια του Vagina Museum. Φωτ: Nicole Rixon

Κορωνίδα το «τείχος του αιδοίου» – ένας τοίχος φωτογραφιών με την τεράστια ποικιλομορφία των αιδοίων. «Είναι το αγαπημένο μου σημείο», λέει στο PinkNews. «Κάτι που πάντα μας λέει ο κόσμος είναι "θέλω να δω πραγματικές εικόνες αιδοίου". Θέλω να δω όλη την διαφορετικότητα, θέλω να δω πώς μοιάζουν, θέλω να δω αν το δικό μου είναι φυσιολογικό».

Και υπάρχουν εκατοντάδες για να διαλέξουν- το μουσείο προμηθεύτηκε τις φωτογραφίες από το Gynodiversity, το οποίο δημιουργεί μια βάση δεδομένων για την αντιμετώπιση της ανασφάλειας του αιδοίου– οπότε η Σλέχτερ «προσπάθησε να επιλέξει τις πιο ενδιαφέρουσες».

«Έχουμε με piercing, μια με κορδόνι από ταμπόν, διαφορετικά σχήματα, χρώματα, τρίχες», εξηγεί.

one of our favourite bits of our new permanent exhibition 'From A to V' is something you'll have to come and see for yourself because we'll be banned forever from social media if we post it: a vulva diversity wall showing how different we all look downstairs. trust us, it's good.