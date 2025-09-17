Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία σκέφτεται να αποσυρθεί αν προκριθεί το Ισραήλ

Η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026, αν το Ισραήλ καταφέρει να προκριθεί στα τελικά. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Σοσιαλιστών, Πάτσι Λόπεθ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι η στάση της κυβέρνησης για τη Γάζα μπορεί να επεκταθεί και στον αθλητισμό.

Ο Λόπεθ κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα, τονίζοντας ότι η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να μένει σιωπηλή μπροστά στις εικόνες που μεταδίδονται καθημερινά. «Το να βλέπουμε μωρά και παιδιά να δολοφονούνται, πόλεις να ισοπεδώνονται και έναν ολόκληρο λαό να εξοντώνεται δεν είναι δικαίωμα στην άμυνα ούτε μάχη κατά της Χαμάς· είναι γενοκτονία», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες διαμαρτυρίες στον Ποδηλατικό Γύρο Ισπανίας, σημείωσε ότι «αυτό ονομάζεται αξιοπρέπεια ενός λαού που δεν θέλει να είναι συνένοχος», ενώ επέκρινε το γεγονός ότι διεθνείς φορείς αντιδρούν όταν διακόπτονται αγώνες, αλλά «δεν έχουν πει ποτέ τίποτα για τους δεκάδες Παλαιστίνιους αθλητές που έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση».

Προς το παρόν, η συζήτηση για το Μουντιάλ έχει περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα. Το Ισραήλ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 9ου προκριματικού ομίλου της ευρωπαϊκής ζώνης, με εννέα βαθμούς σε πέντε αγώνες. Μπροστά του είναι η Νορβηγία, που έχει το απόλυτο των 15 βαθμών, και η Ιταλία, επίσης στους εννέα, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Η πρόσφατη ήττα-θρίλερ με 5-4 από τους «ατζούρι» στις 8 Σεπτεμβρίου μείωσε σημαντικά τις ελπίδες πρόκρισης.

Σύμφωνα με το σύστημα των προκριματικών, μόνο οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου εξασφαλίζουν απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ οι δεύτερες θα διεκδικήσουν μέσω μπαράζ τις τελευταίες τέσσερις θέσεις της ευρωπαϊκής ζώνης.

Η Ισπανία, από την άλλη, έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στον 5ο όμιλο και θεωρείται ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση, ειδικά μετά το εμφατικό 6-0 επί της Τουρκίας στην Κόνια.