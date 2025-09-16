Ισπανία: Μετατρέπει 53.000 «παράνομα τουριστικά διαμερίσματα» σε μόνιμες κατοικίες

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αφαίρεση περίπου 53.000 τουριστικών διαμερισμάτων από το Ενιαίο Μητρώο Τουριστικών και Εποχιακών Ενοικιάσεων, τα οποία πλέον θα γίνουν μόνιμες ενοικιάσεις.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του κόμματος την Κυριακή στη Μάλαγα.

«Έχουμε εντοπίσει χιλιάδες παρατυπίες σε πολλά από αυτά τα σπίτια που προορίζονται να γίνουν ενοικιαζόμενα για διακοπές και τουρίστες. Και αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε 53.000 κατοικίες από αυτό το μητρώο, ώστε να γίνουν μόνιμες ενοικιάσεις για νέους και οικογένειες στη χώρα μας», είπε.

Vamos a exigir a las plataformas la eliminación de 53.000 pisos turísticos por no cumplir con la normativa. Para que pasen a ser alquileres constantes para la gente joven y familias de este país.



Gobernar para la gente. Eso es lo que hacemos desde el @PSOE. pic.twitter.com/o0TgX85aLo — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 14, 2025

Το υπουργείο Στέγασης έχει ήδη ζητήσει από πλατφόρμες τουριστικών καταλυμάτων, όπως η Airbnb και η Booking, να αφαιρέσουν τις διαφημίσεις για αυτά τα καταλύματα.

Την Κυριακή, η Airbnb εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο για την Airbnb στην Ισπανία, που ορίζεται από μια προληπτική δέσμευση για συνεργασία, ποιότητα και ένα μακροπρόθεσμο όραμα βιώσιμης ανάπτυξης που ωφελεί όλους».

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία είχε αρκετές διαμάχες με την ισπανική κυβέρνηση, περίπου 70.000 επιπλέον καταχωρίσεις εμφανίζουν πλέον επίσημο αριθμό εγγραφής, πράγμα που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταλυμάτων συμμορφώνεται πλέον με αυτήν την απαίτηση.

Ωστόσο, σε συνεργασία με το ισπανικό υπουργείο Στέγασης, η πλατφόρμα διαπίστωσε ότι λίγο λιγότερο από το 10% των ανακληθέντων εθνικών καταχωρίσεων εξακολουθούν να σχετίζονται με ενεργές καταχωρίσεις. Αυτές οι καταχωρίσεις θα διαγραφούν αμέσως, σύμφωνα με την εταιρεία.

Ισπανία: Ανδαλουσία, η περιοχή με τα περισσότερα τουριστικά διαμερίσματα που αποσύρθηκαν

Η Ανδαλουσία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των περιοχών με τις περισσότερες καταχωρίσεις τουριστικών διαμερισμάτων που αποσύρθηκαν, με 16.740 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι Κανάριες Νήσοι με 8.698, η Καταλονία με 7.729, η Βαλένθια με 7.499, η Γαλικία με 2.640, οι Βαλεαρίδες Νήσοι με 2.373, η Μαδρίτη με 1.531 και η Μούρθια με 1.402.

Το υπουργείο Στέγασης επισημαίνει μια μοναδική κατάσταση στη Μαδρίτη, όπου το 83% των αιτήσεων εγγραφής αντιστοιχούν σε προσωρινές ενοικιάσεις, ενώ μόνο το 17% έχουν υποβληθεί ως τουριστικές ενοικιάσεις.

Όσον αφορά τις πόλεις, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ακυρωμένων εγγραφών είναι στη Σεβίλλη (2.289), ακολουθούμενη από τη Μαρμπέγια (1.802), τη Βαρκελώνη (1.564), τη Μάλαγα (1.471), τη Μαδρίτη (1.257) και τη Μπεναλμάδενα (926).

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ DESIGN Πώς ο υπερτουρισμός αλλάζει την Αθήνα;