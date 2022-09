Μισισίπι: Πιλότος απειλεί να ρίξει το μικρό αεροσκάφος του σε ένα εμπορικό πολυκατάστημα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μισισίπι καθώς πιλότος μικρού αεροσκάφους απειλεί να ρίξει το αεροπλάνο του σε ένα τοπικό κατάστημα της αλυσίδας καταστημάτων της Walmart.

Οι τοπικές αρχές προέβησαν στην προληπτική εκκένωση του πολυκαταστήματος.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία του Τουπέλο στο Μισισίπι, μετά την ενημέρωση για την έκτακτη αυτή κατάσταση, άρχισε να συνομιλεί απευθείας με τον πιλότο.

«Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Τουπέλο» ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Facebook η τοπική αστυνομία.

Pilot over Tupelo, MS is threatening to crash his plane into Walmart this morning. Evacs underway. You can’t track him anymore but here’s what his flying looked like. Scary situation to wake up to. pic.twitter.com/e3aHbfJPLz