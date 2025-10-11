ΔΙΕΘΝΗ
Μισισίπι: Ένοπλη επίθεση με τέσσερις νεκρούς και 12 τραυματίες μετά από αγώνα

Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ύποπτοι.

Φωτ: WDAM
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Λίλαντ της πολιτείας Μισισίπι, κατά τη διάρκεια εορτασμών για την εβδομάδα επανένωσης αποφοίτων (homecoming), όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Τζον Λι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ύποπτοι. «Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουμε τον δράστη», δήλωσε ο Λι, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. «Προσευχόμαστε για ολόκληρη την πόλη· αυτό δεν μας αντιπροσωπεύει ως κοινότητα», πρόσθεσε.

Η πόλη, που βρίσκεται περίπου 185 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πολιτειακής πρωτεύουσας Τζάκσον, είχε προσελκύσει πλήθος επισκεπτών για τον εορτασμό, στον οποίο περιλαμβανόταν και αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου στο λύκειο του Λίλαντ. Μετά τη λήξη του αγώνα, αρκετοί συγκεντρώθηκαν κοντά στον κεντρικό δρόμο Main Street, όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί γύρω στα μεσάνυχτα (περίπου 08:00 το πρωί ώρα Ελλάδος).

Όλοι οι νεκροί και οι τραυματίες είναι ενήλικες, σύμφωνα με τις αρχές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Τέτοια γεγονότα δεν συμβαίνουν συνήθως εδώ· είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο στην πόλη μας», δήλωσε ο Λι.

Η Υπηρεσία Ερευνών του Μισισίπι (Mississippi Bureau of Investigation) ανέλαβε να συνδράμει τις τοπικές αρχές στην έρευνα για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από New York Times

