Μινεσότα: 1.500 στρατιώτες σε ετοιμότητα για πιθανή ανάπτυξη - Την Εθνοφρουρά κινητοποιεί η πολιτεία

Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε περίπου 1.500 στρατιώτες, ενεργής υπηρεσίας, να προετοιμαστούν για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα, σύμφωνα με πηγή μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ, την ώρα που οι πολιτειακές αρχές έχουν επίσης κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά.

Η θέση των στρατευμάτων σε κατάσταση ετοιμότητας δεν σημαίνει ότι η ανάπτυξη είναι άμεση ή δεδομένη, ανέφερε η ίδια πηγή. Το ABC News μετέδωσε πρώτο την είδηση για τις προετοιμασίες ενδεχόμενης ανάπτυξης και το δίκτυο CNN το επικαλείται στη συνέχεια.

Δύο τάγματα της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, με έδρα την Αλάσκα, έχουν λάβει εντολές προετοιμασίας για ανάπτυξη στη Μινεσότα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο Άμυνας. Δεν είναι σαφές ποια καθήκοντα θα αναλάβουν, αν και ο αξιωματούχος ανέφερε ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν έλεγχο πλήθους ή υποστήριξη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, παρόμοια με τον ρόλο που είχαν οι δυνάμεις ενεργού υπηρεσίας στο Λος Άντζελες το περασμένο καλοκαίρι.

Μινεσότα: Απόφαση του Τραμπ η ανάπτυξη των στρατιωτών

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει προβεί σε κάποιες επιλογές σε ό,τι αφορά την καταστολή των διαδηλώσεων στη Μινεσότα. «Είναι σύνηθες το Πεντάγωνο να είναι προετοιμασμένο για οποιαδήποτε απόφαση μπορεί ή δεν μπορεί να λάβει ο Πρόεδρος», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε δήλωσή του στο CNN.

«Το Υπουργείο Άμυνας είναι πάντοτε έτοιμο να εκτελέσει τις εντολές του Αρχιστράτηγου, εφόσον του ζητηθεί», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα «δεν έχει αναπτυχθεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους των πόλεων, αλλά είναι έτοιμη να βοηθήσει στην υποστήριξη της δημόσιας ασφάλειας» σημείωσε με τη σειρά του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφίες με μέλη της Φρουράς να συγκεντρώνουν εξοπλισμό δίπλα σε σειρά στρατιωτικών οχημάτων σε χιονισμένο δρόμο.

Η Εθνοφρουρά είναι «σε στάση αναμονής και έτοιμη να ανταποκριθεί» διευκρίνισε στο CNN η εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς της Μινεσότα, ταγματάρχης των Ενόπλων Δυνάμεων, Άντρεα Τσουτσίγια, σημειώνοντας ότι τα στρατεύματα θα παράσχουν «υποστήριξη στην κυκλοφορία για την προστασία της ζωής, τη διατήρηση της περιουσίας και την υποστήριξη του δικαιώματος όλων των κατοίκων της Μινεσότα να συγκεντρώνονται ειρηνικά».

Μινεσότα: Το «ευχαριστώ» του Γουολς

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλς ευχαρίστησε τις τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας εν μέσω των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών κατά της εκτεταμένης επιχείρησης της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση στις «Δίδυμες Πόλεις».

Η πιθανή ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και στρατιωτών ενεργής υπηρεσίας έρχεται καθώς συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στους παγωμένους δρόμους της Μινεάπολης. Το Σάββατο, διαδηλωτές ήρθαν «αντιμέτωποι» με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης (ICE), ενώ σημειώθηκαν εντάσεις μεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών της υπηρεσίας κοντά στο Δημαρχείο.

Οι διαδηλώσεις εντάθηκαν μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ, 37χρονης μητέρας τριών παιδιών, από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) μέσα στο αυτοκίνητό της, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η δολοφονία της προκάλεσε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα και τροφοδότησε την οργή για την καταστολή της μετανάστευσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες που εφαρμόζουν επιθετικές τακτικές σε στοχευμένες επιχειρήσεις σε πόλεις των ΗΠΑ.

Η οργή αυτή εντάθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν άλλος ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε στο πόδι έναν άνδρα από τη Βενεζουέλα, ο οποίος -σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας- «αντιστάθηκε βίαια» στη σύλληψή του.

